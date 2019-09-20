Нижегородская молодежь получит новый «социальный лифт»
В Кремле представили новый проект «Молодежный кадровый резерв».
Новый проект, ориентированный на подготовку молодых людей, намеренных строить карьеры в органах муниципальной и государственной власти, начинает работать в рамках программы «Команда Правительства».
Новый проект, ориентированный на подготовку молодых людей, намеренных строить карьеры в органах муниципальной и государственной власти, начинает работать в рамках программы «Команда Правительства». По итогам реализации проекта будет сформирован рейтинг ста лучших участников - они получат рекомендации для будущего трудоустройства.
Поучаствовать в проекте смогут граждане России в возрасте от 20 до 30 лет. Для этого будет необходимо оставить заявку на сайте «Команды правительства», записать видеоинтервью, пройти несколько испытаний и собеседование.
Прошедшие отбор участники будут работать с наставниками – замгубернатора Андреем Бетиным, зампредом регионального парламента Ольгой Щетининой и замуправления делами Нижегородской области Сергеем Бочаровым.
Председатель молодежного парламента Нижегородской области Мария Самоделкина считает, что молодёжь давно ждала появления подобного социального лифта.
Наличие резерва позволяет найти управленцев всего в два клика, подобная практика давно подтвердила свою актуальность, - заявил Андрей Бетин.