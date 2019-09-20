В Красноярске задержана жена сирийского боевика, призывавшая к терактам

35-летняя жительница Красноярского края стала фигуранткой уголовного дела о призывах к терактам. Об этом сообщили в краевом управлении ФСБ, которое начало расследование дела.

По данным силовиков, в 2009 году обвиняемая вышла замуж за приверженца радикального ислама и переехала с ним в Дагестан. Вскоре она овдовела — ее супруг был ликвидирован как член незаконного вооруженного формирования. В 2012 году женщина перебралась в Сирию, где сочеталась браком во второй раз. Ее избранником стал предполагаемый боевик запрещенной в России группировки «Исламское государство».

Спустя три года женщина с детьми вернулась в Красноярский край, где, как установили чекисты, она занялась пропагандой терроризма. В частности, она размещала в интернете материалы о членах «Исламского государства» и писала комментарии с призывами к терактам.

Константин Воронов