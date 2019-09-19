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Навести порядок

Комитет гордумы рекомендовал мэрии подготовить план использования земли под демонтированными НТО

Члены комитета Пермской городской думы по экономическому развитию рассмотрели вопрос о борьбе с незаконной торговлей и приведении участков под демонтированными нестационарными объектами (НТО) в нормативное состояние.

Как доложил начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Александр Кузнецов, на восстановление благоустройства на 382 земельных участках выделено 10 млн руб. Ранее на этих участках находились киоски и другие объекты торговли. Работы по восстановлению благоустройства планируется завершить до 19 октября 2019 года. Для этого мэрия уже разыгрывает госконтракты. По данным господина Кузнецова, пока в порядок приведено не более 20 площадок.

Чтобы на этих местах вновь не появлялись торговые точки, администрация совместно с полицией проводит рейды. За 2019 год прошло уже 357 рейдов, во время которых составлено 592 протокола. В итоге собственники добровольно демонтировали 525 объектов. Актуальность этой работы объясняется тем, что торговля ведется без разрешительных документов: предприниматели не платят налоги, не всегда могут представить сертификаты на продукцию. Кроме того, лоточная торговля загрязняет улицы.

Однако, как установили депутаты, у мэрии нет четкого плана по использованию освободившихся участков. Как пояснил Александр Кузнецов, на некоторых участках, которые вошли в муниципальную программу, появятся типовые киоски. В других местах мэрия восстанавливает разрушенный асфальт или газон. «Это восстановление, а не улучшение территории», – пояснил чиновник.

По мнению депутатов, администрация Перми должна разработать план перепрофилирования территории, который будет содержать информацию о новых объектах: автомобильных парковках, скульптурных композициях, парках, элементах благоустройства. «Необходим комплексный подход – не просто сносить объекты, а продумать, как этот участок использовать: благоустроить парк или детскую площадку. Есть земля, и ее нужно использовать», – подчеркнула депутат Вероника Куликова.

«Объективно проблема не уменьшается. Чего не хватает администрации: средств, людей или денег, чтобы восстановить благоустройство? Видимо, и штрафы несерьезные, раз на улицах расцветает лоточная торговля», – отметил депутат Арсен Болквадзе.

По итогу рассмотрения вопроса комитет по экономическому развитию рекомендовал администрации разработать план благоустройства и вовлечения в оборот освободившихся от НТО муниципальных земель и направить его на рассмотрение в городскую думу. Парламентарии установили чиновникам срок до 29 октября 2019 года.

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