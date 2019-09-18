Дело Baring Vostok проходит переоценку

Дело Baring Vostok оказалось на грани развала: следствие получило независимую оценку актива, который стал причиной уголовного дела против американского инвестора Майкла Калви и его партнеров. Как стало известно “Ъ”, пакет люксембургской компании IFTG, который был передан Майклом Калви банку «Восточный» в счет кредита на 2,5 млрд руб., оценили почти в 4 млрд, в то время, как истец оценивал акции всего в 600 тыс. руб. Каковы теперь перспективы резонансного дела? Разбирался Григорий Колганов.

Сколько стоит люксембургский актив — главный вопрос дела Baring Vostok. Ранее в профессиональных кругах и прессе звучали разные оценки, но они были неизменно выше тех 600 тыс. руб., которые заявлены в иске. Однако сторону обвинения и суд, казалось, другие цифры не интересовали. Но, как выяснил “Ъ”, следствие еще в апреле запросило новую независимую экспертизу, и вот теперь результат получен: стоимость пакета IFTG более, чем в шесть тысяч раз выше, чем у истцов.

Адвокат Майкла Калви Дмитрий Клеточкин в беседе с “Ъ FM” не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, но заявил, что его подзащитный теперь намерен доказать свою полную невиновность: «Дело расследуется. Больше я ничего не могу комментировать, потому что это тайна следствия. Пока следствие продлено до октября, как и мера. Мы считаем, что добьемся правды и прекращения уголовного преследования».

По данным “Ъ”, экспертизу проводил эксперт с 25-летним стажем из Российского общества оценщиков, которому предоставили максимальный доступ к материалам следствия. Что же теперь будет с процессом над топ-менеджерами Baring Vostok, если в распоряжении суда появятся новые данные? Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский говорит, что самое очевидное — закрыть дело: «Если следствие проводило повторную экспертизу, то значит, сам следственный орган не доверяет первоначальной экспертизе. Соответственно, они получили сейчас результат в виде конкретных цифр и должны этому результату доверять. Будут ли они еще раз проводить экспертизу — это на усмотрение следственного органа. Они могут проводить, могут довольствоваться теми экспертными заключениями, которые у них уже есть в материалах уголовного дела. По-хорошему, в данной ситуации вполне законным будет решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления».

В банке «Восточный» заявили, что пока не видели документов с новой оценкой, но намерены требовать проверки эксперта на независимость и назначение нового специалиста. Результаты экспертизы противоречат мнению международного аудитора из «большой четверки» и выводам люксембургских юристов.

Похоже, истцы сдаваться не собираются, так что о полном оправдании фигурантов громкого дела говорить преждевременно, считает политолог Владимир Слатинов: «На меня произвела неизгладимое впечатление ситуация на Петербургском международном экономическом форуме, когда устами представителей Кремля фактически нам намекнули на то, что Калви может присутствовать на мероприятии, а Калви там, как известно, не появился.

Учитывая опыт Петербургского форума, не исключаю, что у другой стороны тоже найдутся некоторые ресурсы и аргументы, чтобы этому решению как минимум сопротивляться.





И, как я понимаю, нет никаких четких сигналов, что эта сторона сдалась».

В рамках резонансного процесса Майкл Калви и его партнер — французский финансист Филипп Дельпаль — были переведены под домашний арест, но еще трое фигурантов с февраля остаются в СИЗО. Возможно, смягчение им меры пресечения даст еще один сигнал о перспективах этого дела.

Результаты новой экспертизы в деле Baring Vostok прокомментировали глава РСПП Александр Шохин и руководитель Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко. По мнению Шохина, было бы рациональнее с самого начала привлечь независимого оценщика, прежде чем возбуждать дело. А Родзянко отметил, что появление новой оценки — позитивный факт.