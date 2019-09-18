Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе общественной активности вокруг так называемого «московского дела». В среду у здания администрации президента прошли одиночные пикеты в поддержку осужденного на три с половиной года актера Павла Устинова. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что юридически эта структура — не адресат для воззваний, однако и об этом действе известно руководству страны. В целом Песков повторил тезис, что глава государства не вмешивается в судебные решения, тем более, когда есть законный механизм оспорить вердикт судьи Криворучко. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в Кремле готовы на небольшие уступки обществу.

Допустим, Павла Устинова уже отпустили. Что дальше? Где гарантия, что через месяц-два не возникнет нового «дела Голунова» или кого угодно другого с федеральной оглаской, чтобы больше не доводить до Кремля, «Единой России» и «Первого канала». На самом высоком уровне признается, что в правоохранительной системе у нас не все ладно. Вопрос был затронут в послании президента, поднимался позже на расширенной коллегии МВД с участием Владимира Путина, что было как бы разъяснением тезисов послания непосредственно силовикам — они отнеслись с пониманием.

На всех форумах, малых и средних, об этом не просто говорят, но фактически кричат: Греф, Кудрин, РСПП, бизнес-омбудсмен, рядовые предприниматели, — все призывают что-то с этим делать. Иначе никакого прорыва мы никогда не увидим.

Силовой тормоз блокирует всевозможное движение.





Машина вообще никуда не едет, если перефразировать слова Анатолия Чубайса. Вопрос судебной системы также имеет многолетнюю и, к сожалению, отрицательную историю. Достаточно вспомнить почти нулевую статистику оправдательных приговоров и комментарии, что их причина — в хорошей работе следователей: у нас все сидят по делу.

В итоге происходит то, что должно произойти: ситуация приближается к точке кипения. Можно ли рассчитывать на реформы? Есть некая надежда, что все-таки ситуация сдвинется с мертвой точки. Власть дает понять, что слышит сигналы. Это, наверное, главный вывод. Такого раньше не было. Но есть условие — сигналы эти должны исходить от реального среза общества: от актеров, журналистов или представителей других конструктивных слоев.

В отношении «цветных революционеров» — Навального и компании — будут продолжаться жесткие действия.





Это можно выделить как тренд последнего времени. То есть Кремль готов снижать активность силовиков, когда действительно есть налицо вопиющие нарушения, — на то есть испытанная система ручного управления.

И вот уже заметны подвижки в деле Майкла Калви. Скорее всего, так называемое «московское дело» спустят на тормозах через механизм апелляции. Есть слабая надежда и на ротацию кадров в правоохранительной системе — не сразу, но постепенно.

Еще заметно предложение Геннадия Зюганова под телекамеры на встрече с президентом — провести «ремонт» избирательной системы. Путин не против. Готов обсудить вопрос с лидерами думских фракций. Это тоже можно считать реакцией на общественное недовольство. Да, государство здесь также показывает, что готово иметь дело исключительно с системной оппозицией, то есть с конструктивной критикой.

А если так, то некие точечные изменения возможны. Вся эта история с Устиновым возникла из-за выборов, так что «ремонт» действительно не помешает. Что здесь можно сделать? Немного. Может быть, отменить так называемый муниципальный фильтр и как-то реформировать систему сбора подписей. Может, и с силовиками мы в скором времени увидим нечто похожее — обещание некого «ремонта». Не сам ремонт, а согласие его обсуждать в перспективе.

Так что Дмитрий Песков абсолютно прав. В Кремле в курсе общественной реакции на те или иные события. Единственное, хотелось бы как-то подтолкнуть этот процесс. А то слишком много в последнее время стало происходить обострений. Причем порой на пустом месте.