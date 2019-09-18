Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает, какими музеями и соборами может поразить регион.

На север Италии отравляемся сегодня. Ломбардия считается одним из самых богатых регионов не только страны, но и всей Европы. Я добавлю — и самым красивым. Чего стоят одни только озера: Гарда, Комо, Лаго-Маджоре. Хотя горы им не уступают. А творения рук человеческих спорят с красотой природы.

Ломбардия великолепная! Миланский собор из белого мрамора и замок Сфорца, над оформлением которого работал Леонардо да Винчи, Амвросианская базилика, сооруженная в XI столетии, в месте погребения первых христиан; Базилика Сан-Лоренцо; Арка Мира; остатки римского амфитеатра; Театр оперы и балета «Ла Скала», который скоро открывает очередной сезон; библиотека, где хранятся рукописи и рисунки да Винчи. Оригинал его знаменитой фрески «Тайная вечеря» находится в церкви Санта-Мария-делле-Грацие на одноименной площади Милана. А его гигантский бронзовый конь стоит у входа на местный ипподром.

Великий сын мира в 30 лет прибыл в Милан из родной Тосканы, дабы изобретать новое оружие, боевые машины, летательные аппараты. В этом году исполнилось 500 лет со дня смерти этого удивительного человека. Наука называет его самым ярким представителем homo universalis — человека универсального. Мало кто знает, что величайший творец был еще и распорядителем на придворных праздниках, изобрел собственное блюдо — тонко нарезанное тушеное мясо с уложенными сверху овощами, очень, кстати вкусное, как и вся кухня Ломбардии.

В общем, вы сможете отведать этого блюда, побывать даже в огородах Леонардо да Винчи, на его винограднике и, конечно, в научно-техническом музее его имени. Это целый специальный маршрут. Хотя Ломбардия не ограничивается Миланом. Это и потрясающий город Брешиа, и скрипичная Кремона, и старинная часть Бергамо. А еще горнолыжные курорты, термальные источники, плюс бесконечные праздники, карнавалы, фестивали. Катастрофа со временем! Вернемся в Италию чуть позже.