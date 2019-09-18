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Фото: Андрей Абрамов

Перед обманутыми дольщиками «замаячила» перспектива

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства создан в Нижегородской области.

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Учредителем некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Нижегородской области» стала региональная инспекция государственного строительного надзора, - сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.


Учредителем некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Нижегородской области» стала региональная инспекция государственного строительного надзора, - сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

После одобрения Совфедом в июне 2019 года соответствующего закона, стали создаваться фонды для достройки незавершенных домов в регионах России. Они будут финансироваться за счет средств федерального бюджете и из иных источников. Решение о финансировании завершения строительства объектов за счет средств федерального и регионального бюджетов будет приниматься фондом только в отношении проектов, реализация которых была начата до 1 июля 2019 года и в отношении которых застройщики не использовали для привлечения средств эскроу- счета.

В частности, в Нижегородской области фонд будет работать с объектами, не вошедшими в утвержденную вице-премьером Виталием Мутков дорожную карту по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов. То есть, завершение строительства жилых комплексов «Окский берег», «Новинки Smart City», «Квартал Европейский» и ЖК «На Гончарова» не будут профинансированы за счет средств фонда.

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