В Новосибирске начал работу «Технопром–2019»

Участников и гостей форума в день его открытия приветствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона принял участие в торжественном открытии выставки науки, технологий и инноваций «Технопром–2019» и Сибирской венчурной ярмарки.



«На форуме заявлена серьезная тема. Мы будем обсуждать актуальные задачи, можно даже сказать — сверхзадачи: как добиться ускорения научно-технологического развития, как обеспечить взаимодействие для выполнения этой задачи между всеми участниками — наукой, индустрией, бизнесом, властью. Я желаю всем участникам, всем гостям Новосибирской области полезных знакомств и деловых контактов на выставке, на традиционной Сибирской венчурной ярмарке, интересных ярких дискуссий на площадках форума»,— обратился к аудитории Андрей Травников.

Глава региона отметил, что с каждым годом интерес к форуму растет, что подтверждает количество участников, делегаций из других регионов и стран. К началу форума, согласно данным, предоставленным организаторами, онлайн-регистрацию прошли уже 8,5 тыс. человек. Это почти в пять раз больше, чем в первый год проведения «Технопрома», отметил Андрей Травников.

С приветственным словом к участникам мероприятия также обратились первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и другие почетные гости.

В центре внимания участников форума — влияние науки и высоких технологий на эффективность экономики и качество жизни людей. Программой также предусмотрено широкое обсуждение вопросов развития технологий трансформации для производств, бизнес-моделей, мышления, общества. Особое внимание будет уделено обсуждению роли и места в мировом пространстве и в развитии Российской Федерации НОЦ, математических центров, центров генетических технологий, а также синергии институтов технологического развития, цифровой трансформации социально-экономических систем, технологий управления.

Ключевым мероприятием в первый день работы «Технопрома» станет пленарное заседание «Наука новой эры: технологии трансформации», где будет рассмотрено влияние науки и высоких технологий, комплексной разработки и быстрого внедрения инноваций на эффективность экономики каждого государства и качество жизни людей.

Также в этот день в рамках форума начнет свою работу I Всероссийский съезд представителей преференциальных территорий, где, в частности, будет рассмотрен вопрос создания в Новосибирской области преференциальной территории нового типа — проект стратегического комплексного развития территории наукополиса «Академгородок 2.0».

Особое внимание на «Технопроме–2019» будет уделено тематике национальных проектов. В первый день работы форума состоится пленарная сессия «Проектное управление как инструмент реализации национальных проектов». Кроме того, в рамках панельной дискуссии «Большие данные — большие вызовы: задачи и платформы для бизнеса, науки и государства» пойдет речь о цифровой трансформации как одном из ключевых трендов, поддерживаемых национальными проектами «Цифровая экономика» и «Наука». Ряд мероприятий форума будет касаться национального проекта «Здравоохранение» и развития передовых направлений в данной сфере. С участием представителей фонда Nauka Innov CCI France Russie на «Технопроме–2019» в формате панельной дискуссии пройдет Российско-французский диалог.

Первый день работы форума завершит заседание межведомственной рабочей группы по реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года.

Мероприятия форума «Технопром–2019» проходят на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр».