«УРАЛВОЕНКОН-СН» увеличил объемы производства рельс на 7,4%

Уральский завод стальных военных конструкций специального назначения, сокращенно «Уралвоенкон-СН», по итогам первых девяти месяцев 2019 года нарастил объемы производства железнодорожных, крановых и трамвайных рельс на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Основной выпускаемой номенклатурой стали:

Железнодорожные рельсы Р65; Крановые рельсы КР70 и КР100; Трамвайные рельсы РТ62.

Отзывы о качестве рельс завода «Уралвоенкон-СН».

По сообщению главы информационной службы завода «Уралвоенкон-СН», Бортниковой Марии Викторовны, от потребителей поступают благодарственные письма с отзывами, характеризующими высокие качественные характеристики отгружаемых рельс.

Благодаря взвешенной политике руководства всего за три года с момента открытия продаж для коммерческих организаций завод смог выйти из дефицитного и дотационного бюджета в плюсовые финансовые показатели и провести частичную модернизацию производственных мощностей.

Также руководство завода разработало и утвердило план развития на следующие 5 лет под названием «Модернизация 2025», в рамках которого будут полностью заменены устаревшие линии по производству сортового и фасонного металлопроката.

Напомним, что вплоть до 2016 года завод «Уралвоенкон-СН» выпускал продукцию исключительно для нужд оборонно-промышленного комплекса, а его производственные мощности и сейчас остаются под прямым управлением департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ без выделения в отдельное юридическое лицо.

Все это было бы невозможно без грамотно отстроенной сбытовой политики, которая, к слову, делегирована профессионалам своего дела — Торговому дому в Москве. Он полностью обеспечивает сбыт и планирование производственного графика завода.