В Новосибирске выбрали самые успешные бизнес-проекты

Сибирская редакция газеты «Коммерсантъ» продолжает фиксировать самые важные события в жизни бизнеса региона, отмечая перспективные и смелые стартапы, социально значимые начинания и драйверов сибирской экономики. Самые интересные и успешные проекты по итогам 2019 года стали лауреатами и победителями престижной премии «Лица бизнеса».

Независимая премия вручалась в восьми номинациях, охватив строительный бизнес и ритейл, культурные проекты, информационные технологии, промышленность и производство. Победители в каждой номинации получали оригинальные статуэтки, которые специально для мероприятия изготовил популярный московский скульптор Александр Хохлов (мастер ХоХ). Его работы украшали многие фестивали уличного искусства, а статуэтки, вышедшие из-под руки мастера, стали наградами для известных артистов. Работы мастера ХоХа хранятся у Евгения Миронова, Юрия Башмета, Чулпан Хаматовой и многих других.

Церемония награждения прошла в здании Новосибирского краеведческого музея, что стало очень символичным: до революции здесь располагался Городской торговый корпус. Здание было спроектировано архитектором Андреем Дмитриевичем Крячковым и построено на ярмарочной площади, став местом собраний первых бизнесменов дореволюционного Новониколаевска.

Партнеры мероприятия:

БКС Премьер | Камеа | Урал ФД |

С приветственным словом к гостям вечера обратилась генеральный директор сибирской редакции газеты «Коммерсантъ» Ольга Добарская. По ее словам, премия — одно из важных и полезных событий для бизнеса Новосибирска, именно поэтому награда давно стала ежегодной и вручается уже в седьмой раз. Глава российского представительства «Крамер банк» Арье Зорин выразил благодарность издательскому дому за организацию мероприятия и поздравил будущих лауреатов. По его словам, попадание в шорт-лист премии — это уже победа и признание больших заслуг работы компании. Недавно швейцарский «Крамер банк» открыл представительство в России. «В последнем рейтинге Doing Business, составленном экспертами Всемирного банка, Россия опережает многие европейские государства и страны БРИКС с общим рейтингом 31. Уровень государственных и финансовых услуг, которые в последнее время стали доступны малому и среднему бизнесу, кардинально изменился. Государство принимает много конкретных мер, чтобы упростить административные барьеры, и создает новую волну предпринимателей. Российские владельцы бизнеса становятся все более искушенными и верят в диверсификацию своих сбережений. Россия — один из перспективных рынков, поэтому полагаем, что санкции не станут препятствием для дальнейшего роста и развития в нашем сегменте»,— рассказал господин Зорин о причинах открытия представительства. Банк выступил партнером премии и приготовил лауреатам специальные подарки.

В номинации «Социально-ответственный бизнес» были представлены крупные проекты в области социальной ответственности. Победителем номинации была признана компания «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», награду из рук Ольги Добарской получил управляющий по корпоративным вопросам компании в Сибири и на Дальнем Востоке Дмитрий Шарков. В 2018 году компания выступила инициатором создания новосибирского отделения Национального совета по корпоративному волонтерству. В состав совета вошли крупнейшие предприятия на территории региона, такие как Coca-Cola HBC Россия, ОАО «Пивоваренная компания „Балтика“», ООО «Марс» и другие. Вместе они приняли участие в восьми волонтерских акциях, участвуя в уборке мусора и озеленении территорий.

Успешные крупные проекты в сфере строительства попали в шорт-лист номинации «Настрой на лучшее». Победителем была признана компания «Брусника. Сибакадемстрой», которая ежегодно строит и продает около 5000 квартир для российских семей. Награду победителю вручила заслуженный юрист Новосибирской области, управляющий партнер юридической компании Lexprof Татьяна Гончарова. Lexprof известна в профессиональной среде командой талантливых юристов, топовыми позициями в британском рейтинге «Чамберс» и российском рейтинге «Право-300», своими громкими победами в судах, включая Верховый суд. Компания является организатором «Сибирской юридической недели», которая проводится совместно с правительством области и мэрией, ежегодно собирает более тысячи участников из России и других стран, имеет федеральный масштаб и значение для бизнеса.

Значимые для города проекты в сфере красоты, культуры и искусства попали в номинацию «Бизнес со вкусом». Победителем был признан центр культуры и отдыха «Победа». Получая статуэтку, представительница «Победы» Анна Огородникова поблагодарила «Коммерсантъ» за организацию премии и за саму номинацию. «Хороший вкус и идеальный контент — это то, что характеризует работу издательского дома всегда. Также мы благодарны новосибирскому бизнесу за постоянную поддержку центра»,— сказала она. Центр поздравила с победой начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. «Я рада, что Новосибирск состоит из знаковых проектов, которые взяли в свои руки прекрасные бизнесмены. Я хочу сказать спасибо „Победе“ за то, что она позиционирует себя как культурный центр. Комплексов такого уровня в нашей стране действительно очень мало. Где мы, там и победа!»,— выступила она.

Подарки и призы в этот вечер могли получить не только номинанты. Партнеры мероприятия подготовили приятные призы: компания «Премьер БКС» вручила уютный плед и бутылку виски, салоны тайского массажа «Оазис спа» — два сертификата на массаж, мебельная фабрика Камеа — сертификат на 50 тыс. руб. Счастливчиков определили случайным образом.

В номинации «Открытие года» победу одержал Центр спортивной гимнастики имени Евгения Подгорного. Центр был открыт в 2018 году, инвестиции в него составили более 600 млн руб. Оснащение объекта позволит проводить в нем соревнования различного уровня, в том числе международные. Проект реализован по инициативе Федерации спортивной гимнастики Новосибирской области и Фонда российского гимнаста Евгения Подгорного.

Крупные и значимые проекты в сфере ритейла попали в номинацию «Главный по полочкам». Заслуженную награду победителю — Metro Cash&Carry — вручил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. «Приятно находиться сегодня в этом знаковом здании, в окружении лучших предпринимателей. Новосибирск — торговый город, доля ВВП в региональном продукте очень высока. Поэтому премия „Лица бизнеса“ — актуальна и своевременна. Спасибо организаторам за нее. „Коммерсантъ“ — это та беседа, то издание, с которым хочется начинать новый день, наполняясь полезными знаниями»,— прокомментировал он. Международный ритейлер Metro Cash&Carry планирует существенно увеличить в Сибири долю своего франчайзингового проекта — сети магазинов «Фасоль». В 2019 году в Сибири планируется к открытию не менее 200 новых магазинов «Фасоль», сейчас их 177.

Самые заметные проекты в сфере информационных технологий попали в номинацию «Дело техники». Победителем стала СКТБ «Катализатор», которая инвестирует 900 млн руб. в создание на базе предприятия научно-технологического центра прикладного катализа мирового уровня.

Лучшее производственное предприятие выбирали в номинации «Наделали дел». Заслуженную награду получил крупнейший в России производитель молока агрохолдинг «Эконива». Холдинг выходит в Алтайский край, где планирует построить крупный животноводческий комплекс на 3 тыс. голов дойного стада мощностью 90–100 т в сутки. Инвестиции в проект составят около 3 млрд руб. «Голодными вы не останетесь, мы всех накормим»,— пообещал, получая статуэтку, региональный директор «Эконивы» Сергей Ляхов. Награду и презент от «Крамер банка» вручил Арье Зорин. «Спасибо, что позволили поздравить победителя именно в этой номинации. Нам важно работать именно с производством, с теми, кто создает реальную экономику»,— прокомментировал он.

Проекты, вышедшие за пределы Сибири — на федеральный и международный уровень, оценивались в номинации «Двигатель Сибири». Заслуженным победителем стала компания Ocsial — единственный в мире производитель одностенных углеродных нанотрубок. Сейчас Ocsial занимает 90% мирового рынка трубок и планирует расширить производство. Статуэтку получил вице-президент компании Михаил Выдрик. «Это достойная награда от достойной компании»,— прокомментировал он победу.

Начальник кредитно-кассового офиса «Новосибирский» банка «Урал ФД» Татьяна Королева от лица банка поблагодарила сибирское представительство газеты «Коммерсантъ» за приглашение на вручение премии. «Мероприятие прошло на высоком уровне. Очень приятно, что организаторы отметили реальный бизнес, который, действительно, вносит существенный вклад в развитие социальной инфраструктуры города. Благодаря участию в мероприятии мы не только повысили узнаваемость бренда банка «Урал ФД», но и расширили деловые контакты и нашли потенциальных партнеров», - сказала она.

«Лица бизнеса» — некоммерческая премия, организованная сибирским представительством издательского дома «Коммерсантъ».

Спонсоры мероприятия

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