Фестиваль текстов об искусстве «Вазари» в шестой раз пройдет в Арсенале. 20–22 сентября 2019

В начале осени Арсенал традиционно проводит в Нижнем Новгороде единственный в России фестиваль текстов об искусстве «Вазари». Уже полюбившийся нижегородцам и гостям города «праздник текстов и контекстов» сближает искусство и зрителя, а также дает ключ к пониманию художественного языка и учит рефлексии, представив к обсуждению спектр профессиональных текстов об искусстве в диапазоне от академических исследований до художественной публицистики.

Тема фестиваля этого года — «Тексты художников».

Самая ранняя история искусств была составлена Джорджо Вазари как корпус текстов, описывающих биографии, произведения и стремления художников. Но сами художники молчали об искусстве, ведь долгое время считалось, что настоящее искусство говорит само за себя. Начиная с эпохи Просвещения, авторские комментарии становятся важной частью художественной жизни.

В искусстве ХХ века текст — это принципиально необходимое условие понимания и восприятия зрителем произведений искусства. Появляются направления и школы, в которых «слова» значимы так же, как и визуальный образ — леттризм, концептуализм, граффити. Складывается целый набор «текстовых» практик — от издания манифестов и артист-толков, нацеленных на прояснение позиции художника, до бук-арта и блэкаута, переосмысливающих аналоговые книжные формы.

Фестиваль «Вазари. Тексты художников» попытается посмотреть на искусство с точки зрения художника и предложит зрителям «прочесть» авторские тексты, заключенные в произведениях, манифестах, воспоминаниях, архивах, переписке и дискуссиях в Интернете.

В программе фестиваля:

- книжная ярмарка;

- интеллектуальная платформа с дискуссиями, круглыми столами, лекциями, чтениями и экскурсиями;

- событийная программа с концертами и спектаклями;

- образовательная программа для детей и их родителей, представляющая методики популяризации искусства.

Книжная ярмарка фестиваля «Вазари». На ярмарке будут представлены около сорока российских издательств и журналов, специализирующихся на искусстве, архитектуре, гуманитарных дисциплинах. Отдельно будут представлены книги для детей. Книги будут продаваться по ценам издательств.

Ярмарка откроется 20 сентября в 15:00 и закроется 22 сентября в 17:00.

Фестиваль назван в честь итальянского живописца Джорджо Вазари из Ареццо (1511–1574), автора первого в человеческой истории масштабного исследования о творчестве художников и основоположника современного искусствознания. ВАЗАРИ-фест рассчитан на самый широкий круг зрителей и читателей.

Вход на все события фестиваля свободный.

На события, отмеченные в программе *, необходима регистрация по телефону 8 (831) 422-45-54.

Программа фестиваля

www.vasarifest.ru

#вазарифест

Адрес: Арсенал, Нижний Новгород, Кремль, корпус 6. Телефон: +7(831) 422-45-54. www.ncca.ru/nnovgorod