МегаФон довел скорость соединения 5G до рекордной отметки

Сегодня многие обсуждают внедрение в нашу жизнь стандарта связи 5G, но до конца в этом не многие разобрались. Кто-то считает, что c помощью 5G они станут без тормозов гонять на виртуальных танках или закачивать сериалы в считанные секунды. Другие ждут прихода в наш быт роботов-помощников, которые, как в фильмах про будущее, будут ходить за детьми в детский сад и готовить нам ужин по одному сигналу.



Пока мы фантазируем и предполагаем, МегаФон протестировал работу стандарта 5G в России и достиг рекордной отметки 2,46 Гбит/с на 5G-смартфоне. Фантастические сценарии все реальнее, поэтом самое время обсудить, что же такое 5G и для чего оно нам?

Технология 5G обеспечивает не только высокие скорости передачи данных, но и минимальную задержку в передаче сигнала 1-2 м/с. Это позволяет реализовывать принципиально новые решения и услуги, которые не могли бы работать в сетях 4G. Большинство из них связаны с передачей видеоизображения и другого «тяжелого» контента.

К примеру, в Южной Корее на открытии матча бейсбольной команды организаторы и оператор SK Telecom использовали 5G и дополненную реальность. Если смотреть на арену через специальное приложение на 5G-смартфоне, зрители могли увидеть летающего дракона. Обычные зрители при этом его не видели. Такую возможность обеспечивает именно низкая задержка сигнала.

Но 5G работает не только для того, чтобы поражать воображение спецэффектами. К примеру, для B2B-сегмента 5G открывает возможности дистанционного управления машинами, роботами, погрузчиками там, где пребывание человека может быть сопряжено с опасностью для жизни и здоровья, или предполагает управление несколькими механизмами. Например, через 5G можно управлять роботом-сапером, автопогрузчиком и даже отдельными ЖД-составами (привет сценаристам-фантастам!). Немаловажную роль 5G играет в вопросах безопасности беспилотных автомобилей. Благодаря низкой задержке сигнала в случае необходимости диспетчер может взять экстренное управление беспилотником на себя. В 2018 году МегаФон и КАМАЗ показали первый вариант такого решения.

Сегодня развернуто 35 коммерческих сетей 5G в 20-ти странах мира, в том числе в Финляндии, Южной Корее, Китае, США, Великобритании и Германии. В России основной этап внедрения стандарта 5G должен завершиться к 2024 году.

Директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе отмечает, что достижение скорости 2,46 Гбит/с – важный рубеж для развития технологии 5G в России. «Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированный на обычных смартфонах», - поясняет он.

Вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо считает тестирование с МегаФонам важным шагом к созданию экосистемы 5G в России, поскольку технология 5G стремительно завоёвывает признание в мире.

«Результаты тестирования позволяют выйти на новый уровень коммерческого внедрения 5G-продуктов и сервисов», - отмечает Шиничи Танака, генеральный директор Sony Mobile Communications Rus.

«Мы гордимся оказанной МегаФону и Sony поддержкой. Этот тест - ещё одна важная веха на пути коммерциализации технологии 5G», - соглашается Юлия Клебанова, вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm Europe.

Так что 5G это уже реальность, к которой надо привыкать и понимать для чего нам может пригодиться этот стандарт связи.