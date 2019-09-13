У Артемовских лугов появились защитники

В Общественной палате Нижегородской области создали рабочую группу, которая займется изучением вопроса сохранения Артемовских лугов.

В Общественной палате Нижегородской области создали рабочую группу, которая займется изучением вопроса сохранения Артемовских лугов. Группа была создана после обращения к губернатору, а затем и в палату, местных активистов, обеспокоенных тем, что реликтовая пойма приходит в упадок. Они хотели бы, чтобы на месте Артемовских лугов был создан природный парк. Местные власти инициативу поддерживают, хотя и понимают, что реализовать ее будет сложно – придется изымать землю у собственников, выплачивая компенсации.

Площадь Артемовских лугов составляет около трех тысяч гектаров, которые окружены различными жилыми районами – это Верхние Печеры, Афонино, Ржавка, Большая Ельня, Кстово. Земля находится в собственности более, чем у 380 владельцев.

На территорию поймы слетается множество птиц, в том числе и краснокнижных.

Согласно генеральному плану, по Артемовским лугам пройдет восточный обход Нижнего Новгорода, что, по мнению экспертов, убьет реликтовую пойму окончательно.