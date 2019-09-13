Глава Адыгеи принял участие в совещании Секретаря Совбеза России

Сегодня в Волгограде состоялось выездное совещание руководителей субъектов ЮФО, которое провел Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Совещание было посвящено дополнительным мерам, направленным на предупреждение и ликвидацию ЧС природного и техногенного характера.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, руководители регионов и федеральных органов власти. Адыгею на совещании представил Глава республики Мурат Кумпилов.

Николай Патрушев особо обратил внимание руководителей регионов ЮФО на необходимость принятия исчерпывающих мер по предупреждению пожаров. Отдельно было сказано о важности безопасного использования газового оборудования в жилом секторе в преддверии отопительного сезона и мерах направленных на исключение ЧС в данной сфере.

Кроме того, секретарь Совбеза подчеркнул, что пожарная обстановка в ЮФО остается сложной. В прошлом году здесь было зарегистрировано 59 тыс. пожаров, в которых погибло 722 человека.

Фото: ИА "Высота 102"

«Вероятность возникновения пожаров, в том числе лесных, сохраняется. В текущем году массовые пожары на Дальнем Востоке и в Сибири показали, к каким тяжелым последствиям может привести игнорирование правил пожарной безопасности», – сказал Николай Патрушев.

Было подчеркнуто, что количество ЧС в округе остается значительным: в прошлом году и первой половине текущего пострадало более 6 тыс. человек, а материальный ущерб составил 2,2 млрд. рублей.

На совещании также были обсуждены вопросы, касающиеся противодействия экстремизму в интернете, усиления кибербезопасности в региональных органах власти, соответствия нормам пожарной безопасности торгово-развлекательных центров, исполнения ветеринарно-санитарных требований в животноводстве с целью предупреждения распространения опасных для человека инфекций.

Отметим, что за отчетный период в Адыгее не зафиксировано ни одного ЧС техногенного характера. Произошла 1 чрезвычайная ситуация, вызванная сильным градом. В п. Цветочном Майкопского района пострадало 105 домовладений, а также – детский сад. Аварийно-восстановительные работы завершены. Гражданам, чье имущество пострадало, выплачена единовременная материальная помощь из резервного фонда Кабинета министров РА.

В паводкоопасный период уровень рек в Адыгее повышался, но не достигал отметки «опасные явления». В рамках госпрограммы и за счет средств резервного фонда Кабинета министров республики ведется строительство и ремонт защитных гидротехнических сооружений.

С начала года силами Специализированного автономного учреждения РА «Лесопожарная охрана» было ликвидировано два относительно небольших лесных пожара, не причинивших ущерба лесному фонду.

На 1 сентября было зарегистрировано на 7% меньше ландшафтных пожаров, чем за аналогичный период прошлого года. В отношении лиц, виновных в нарушении пожарной безопасности, возбуждено 846 административных дел. Для снижения количества ландшафтных пожаров ГУ МЧС по РА совместно с органами исполнительной и муниципальной власти проводит профилактическую работу.

Кроме того, на особом контроле Главы Адыгеи находятся вопросы превентивных мер в сфере пожарной безопасности. В рамках взаимодействия руководства республики с Главным Управлением МЧС по РА, направленного на усиление пожарной службы, планируется реорганизация малочисленных пожарно-спасательных постов и создание пожарно-спасательных частей. Идет работа по формированию специальной пожарной части по тушению крупных пожаров на базе ПСЧ №1. Ещё одним шагом по повышению эффективности защиты населения станет создание до 2023 года. шести новых подразделений субъектовой или муниципальной пожарной охраны в Тахтамукайском, Красногвардейском, Кошехабльском и Майкопском районах. Все эти меры позволят обеспечить практически 100% противопожарное прикрытие территорий региона.