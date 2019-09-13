«Крут не тот, кто много производит, а тот, кто много зарабатывает»

В 2019 году участниками программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Пермском крае» должны стать уже 69 предприятий Пермского края. Сегодня эта программа представляет комплексный подход к улучшению работы предприятий. Успешные практики внедрения программ повышения производительности труда и проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, специалисты обсудили в рамках бизнес-завтрака «Комплексный подход к внедрению бережливого производства на предприятиях Пермского края», организованного газетой «Коммерсантъ-Прикамье».

Бизнес-завтрак «Комплексный подход к внедрению бережливого производства на предприятиях Пермского края» состоялся 11 сентября в кафе дилерского центра «Телта-МБ», официального дилера «Мерседес-Бенц». В рамках бизнес-завтрака представители власти, научного сообщества и промышленники региона поделились опытом внедрения принципов повышения производительности труда.

Напомним, что с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Пермском крае», в 2018 году получившая статус Национального проекта, участие в которой на данный момент приняли около 30 предприятий. Программа осуществляется при поддержке Министерства экономического развития РФ, правительства Пермского края, «Федерального центра компетенций», «Регионального центра компетенций» и сформированных групп на предприятиях-пилотах.

Как рассказала первый заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Елена Дегтярева, Пермский край уже третий год является пилотным регионом федеральной программы. В этом году участниками программы должны стать 69 предприятий региона. К началу осени подписано уже 55 соглашений. При этом участниками программы могут стать только предприятия с годовой выручкой не менее 400 млн руб., но и не более 30 млрд руб. Однако в министерстве подчеркивают, что готовы помогать и малому, и среднему бизнесу вне программы, проводя обучение. «Мы реально оцениваем картинку наших пермских предприятий, и что мы видим: рост объемов производства не соответствует тем мощностям, которые сегодня есть на предприятии. Запрос был именно такой: как сделать больше на тех мощностях, которые есть. У нас сегодня в копилке 72 инвестиционных проекта на объем инвестиций примерно 1,5 трлн руб. И большая часть этих проектов направлена на модернизацию и наращивание технологических мощностей. Но именно сейчас проблема следующая: заказы есть, а технологические мощности не позволяют. Поэтому роль программы повышения производительности труда — прежде всего помочь предприятиям всех уровней бизнеса: малого, среднего и крупного. Выстроить таким образом производственные цепочки, чтобы выполнять действующие заказы»,— говорит Елена Дегтярева. Кроме того, одна из задач программы — работать над качеством той продукции, которую они выпускают.

Сегодня в рамках работы над программой остро ощущается нехватка высококвалифицированных специалистов. В прошлом году, край получил федеральную субсидию на обучение специалистов. Совместно с учебными заведениями региона было обучено 5,5 тыс. человек. 99 % всех участников проекта обучаются на территории Пермского края.

Директор фонда «Региональный центр инжиниринга» Евгений Давыдов сообщил, что в октябре в Пермском крае, на площадке Пермского инженерно-промышленного форума, будет представлена «Фабрика процессов» — эффективный современный инструмент обучения практической реализации принципов бережливого производства. Появление «Фабрики процессов» в Перми — одно из основных мероприятий национального и регионального проекта по повышению производительности труда. По словам господина Давыдова, это одна из самых современных программ, включающая в себя информацию как о производственных, так и об офисных процессах.

Директор ООО «Краснокамский РМЗ» Дмитрий Теплов рассказал об опыте внедрения на предприятии программ повышения производительности труда. По его словам, главный вопрос, с которым столкнулось руководство завода: выстраивание мотивации сотрудников. «Основная проблема — в том, что есть сопротивление людей. Мы изучаем природу этого сопротивления. У нас в целом в России система образования нацелена только на личный результат. Тяжело внедрять такие проекты, когда каждый сотрудник думает только о личных целях»,— говорит господин Теплов.

Старший преподаватель департамента менеджмента НИУ ВШЭ — Пермь Марина Полосухина согласилась, что работа с кадрами — важнейший элемент эффективности внедряемых программ. «Когда выстраиваются новые, высокотехнологичные процессы, внедряются новые, современные цифровые технологии, сотрудники не всегда понимают, что происходит. Это приводит к разрыву между руководством и персоналом. Если мы не выстроим внутренние коммуникации между руководителями и сотрудниками, система в отрыве от ценности компании не будет работать»,— уверена специалист.

В рамках бизнес-завтрака опытом внедрения принципов повышения производительности труда поделилась компания «Свеза». Директор комбината «Свеза Уральский» Денис Мальцев рассказал, что предприятие производит около 1,4 млн куб. м продукции. 70% продукции «Свеза» поставляет на экспорт в 80 стран мира. «На рынке компания давно, и мы ощущали себя на лидирующих позициях. Но конкуренция нарастает. Мы поняли, что нам нужно что-то менять не в плане построения производственной системы, а именно изменения культуры компании»,— пояснил необходимость внедрения принципов бережливого производства господин Мальцев. Поэтому три года назад компания запустила программу трансформации культуры производства. Внедрение новых принципов позволило комбинату достичь серьезных результатов. Так, ежегодный рост производительности труда здесь составляет 12%. «Мы могли бы расти за счет инвестиций, но сейчас прежде всего реализуем свой потенциал через внедрение бережливого производства, через трансформацию культуры»,— добавил господин Мальцев. За три года коэффициент расхода сырья снизился на 4,6%, количество брака сократилось на 21,1%.

Руководитель службы по развитию бизнес-системы ООО «Свеза Уральский» Михаил Каменских пояснил основные принципы, внедренные в компании. Так, основную ставку в развитии производства ООО «Свеза Уральский» сделало на своих сотрудников. «Развитие компании невозможно без участия каждого члена команды, каждого сотрудника и постоянного обучения этого сотрудника»,— подчеркнул он. Поэтому было внедрено восемь базовых элементов бережливого производства: сменно-встречные собрания, доска решения проблем, премирование, фабрика идей, стандартная операционная процедура, кайдзен-команда, производственные соревнования, 5С. Суть этого подхода — в вовлечении коллектива в решение проблем компании. Это могут быть как производственные, так и хозяйственно-бытовые сложности, с которыми сталкивается сотрудник во время своей работы на предприятии. В ООО «Свеза Уральский» выстроена такая система, при которой сотрудник может не только заявить о своих проблемах, но и предложить способы ее решения, подать идеи и рационализаторские предложения, за которые впоследствии будет премирован. Только в этом году в рамках предприятия было принято 1203 идеи, из которых уже реализовано 808 (67%). За восемь месяцев 2019 года предварительный экономический эффект от «Фабрики идей» составил 153,8 млн руб. Решено 2136 проблем, озвученных сотрудниками компании. Это примерно 90% от поступивших проблем. «Во главе всего у нас стоят люди: безопасное поведение, правильная система целеполагания, правильная система обучения и мотивации. У нас всегда была цель много производить. Но потом мы поняли, что крут не тот, кто много производит, а тот, кто много зарабатывает»,— резюмирует Денис Мальцев.

Подводя итоги встречи, модератор бизнес-завтрака — кандидат экономических наук, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Артемьев отметил, что за время работы программы появилось очень много важных инструментов, кейсов. Очевидно, что за короткое время результатов достичь трудно. Он подчеркнул важность совместных встреч для обмена опытом. Это позволяет компаниям совместно решать проблемы и обмениваться успешным опытом.

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