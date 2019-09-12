Инвестиционный проект по диверсификации производства СЭГЗ стал одним из лучших в России

Сарапульский электрогенераторный завод (АО «СЭГЗ», Сарапул) стал дипломантом всероссийского конкурса «Авиастроитель года» в номинации «За успехи в диверсификации производства». Церемония награждения победителей состоялась в подмосковном Жуковском во время Международного авиационно-космического салона МАКС — 2019.

СЭГЗ представил экспертному совету инвестиционный проект по импортозамещающему выпуску «червячной пары», реализация которого позволила заводу в 2018 году локализовать первое в России производство отечественных лифтовых лебедок. Общая стоимость инвестпроекта составила более 512 млн руб., из которых 263 млн руб. собственные средства предприятия, а 248 млн руб. — льготный кредит Фонда развития промышленности. Активное участие в переговорах СЭГЗ с фондом принимал глава Удмуртии Александр Бречалов.

«До реализации этого проекта несколько заводов в Удмуртии производили разные компоненты лифтового оборудования: кабину, лебедку, другие механизмы. Сейчас в республике налажена кооперация между Сарапульским электрогенераторным заводом и Ижевским мотозаводом "Аксион-холдинг", ставшей началом производства готовой продукции из отечественных комплектующих. Мы закроем наши потребности в замене изношенных лифтов в городах республики, а производители существенно повысят добавленную стоимость их продукта на российском и международном рынках»,— прокомментировал господин Бречалов.

По словам генерального директора АО «СЭГЗ» Алексея Беляева, за 7 месяцев 2019 года объемы продаж гражданской продукции предприятия увеличились на 41,1% по сравнению с прошлогодними показателями. Рост продаж произошел по всем товарным группам и составил в денежном выражении более 900 млн руб.

«Коллектив завода успешно выполняет задачу по увеличению доли гражданской продукции в общем объеме производства до 50% к 2030 году, поставленную перед предприятиями ОПК президентом России. За 7 месяцев 2019 года доля "гражданки" в общем объеме производства СЭГЗ увеличилась с 17,6% до 22,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— сказал господин Беляев.

Сарапульский электрогенераторный завод производит двигатели рулевой колонки для отечественных и импортных марок автомобилей (ВАЗ, Datsun), лифтовое оборудование, промышленный напольный электротранспорт, тестомесильные машины и электродвигатели, в том числе, во взрывозащищенном исполнении.