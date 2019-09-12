Для роста бизнеса

ВТБ запустил федеральную рекламную кампанию в поддержку нового пакета услуг рассчетно-кассового обслуживания — «На старте». Он создан для компаний и предпринимателей, которые только начинают свое сотрудничество с банком.



Пакет услуг РКО «На старте» предлагает клиентам выгодные условия, среди которых — бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета в течение 12 месяцев, подключение и использование интернет-банка, а также проведение рублевых платежей.

Главными героями рекламной кампании стали реальные клиенты ВТБ — предприниматели, активно развивающие свое дело. Режиссер ролика Александр Старостин мастерски собрал живые эмоциональные истории в ТВ-ролик, где герои рассказывают о своем опыте и преимуществах сотрудничества с ВТБ.

«Для растущего бизнеса особенно необходимо быстро и с минимальными затратами получать качественное обслуживание. Для нашего банка стратегически важно развивать каналы коммуникации с компаниями и предпринимателями и предлагать продукты на основе потребностей различных клиентских групп. Банк ВТБ специально разработал и запустил пакет услуг «На старте», чтобы каждый бизнесмен, не важно — только начинает он свое дело или уже достиг определенных высот — смог пользоваться современными технологичными услугами расчетно-кассового обслуживания с профессиональной поддержкой банка, при этом концентрируясь на воплощении своих бизнес-идей и достижении целей», — отметил заместитель президента-председателя правления банка ПАО ВТБ Денис Бортников.

Рекламная кампания продлится до конца октября.

Банк ВТБ (ПАО)

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