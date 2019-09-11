11 сентября, среда
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В Екатеринбурге эвакуировано здание Кировского суда

Утром 11 сентября в Екатеринбурге эвакуировали здание Кировского районного суда, сообщает группа «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте». На месте работают сотрудники спецслужб.

В пресс-службе УМВД по Свердловской области пообещали дать комментарий по итогам проверки.

В июле все учебные здания и общежития Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании. В мае из-за сообщений о взрывчатке в городе эвакуировали несколько храмов, а также десятки торговых центров. В итоге сообщения не подтвердились.

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