ПЗСП в партнерстве с компанией «Дедал» начал строительство нового дома на ул. Екатерининская, 177а

АО «ПЗСП» выступило инвестором строительства дома комфорт-класса в центре Перми на ул. Екатерининская, 177а. Объект будет сдан в эксплуатацию в начале 2022 года.

АО «ПЗСП» в сотрудничестве со строительной компанией «Дедал» приступило к возведению нового объекта. Инвестором выступила дочерняя компания «ПЗСП-Инвест». Управление проектом осуществляет профессиональная управляющая компания, имеющая опыт в реализации проектов элит и комфорт-класса.

Формат партнерских строительных проектов уникален для Перми и обладает большим потенциалом. При строительстве нового дома девелоперы объединили свой опыт и ресурсы, чтобы предоставить пермякам жилье нового уровня качества.

В ПЗСП сообщают, что строительство нового дома планируется завершить в конце 2021 года. Новосёлов дом будет готов принять в начале 2022 года.

Монолитный дом появится в центре города неподалёку от развязки улиц Ленина и Екатерининская. В шаговой доступности – ул. Ленина с магазинами, кафе, ресторанами, государственными и муниципальными учреждениями, Пермский государственный научно-исследовательский университет, гимназия им. Братьев Каменских, экстрим-парк и множество иных объектов социального, образовательного и культурного назначения.

В проекте тщательно проработана концепция дома комфорт-класса, с учетом требований современного потребителя.

Дом строится по монолитной технологии. ПЗСП имеет успешный опыт возведения подобных объектов: высокую оценку новоселов заслужил «Турчаниновский квартал» - комплекс монолитно-каркасных домов, возведенных ПЗСП на пересечении улиц Островского, Горького, Пушкина и Луначарского. Самые лучшие отзывы получил этот объект и от представителей бизнеса, чьи организации расположены на первом уровне ЖК. Строящийся объект на Екатерининской, 177а будет выполнен в той же концепции: на первом этаже будут расположены коммерческие помещения с самостоятельными входами, чтобы не нарушалась приватность жильцов.

Будущим жителям предлагаются 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры. Поскольку строящиеся жилые помещения появятся в доме класса «комфорт», чистовая отделка может быть осуществлена застройщиком по заказу покупателей либо оставлена на их усмотрение.

Для жителей доступна собственная парковка из расчёта «одно машиноместо на квартиру». Это значительно больше, чем предусмотрено требованиями Генплана Перми.

Напомним, АО «ПЗСП» является одним из лидеров строительной отрасли Пермского края. Компания с 2011 года четырежды становилась победителем «Рейтинга добросовестных застройщиков».

Застройщик: ЗАО «Дедал». Проектная декларация на сайте http://www.zao-dedal.ru/housing/ekaterininskaya-177a/declaration/.

Подробнее о проекте: www.dom-diplomat.ru https://pzsp.ru/realty/plans/novyy-dom-v-tsentre-permi/ Телефон: +7 342 214-41-99