ПГК развивает сотрудничество с промышленными предприятиями Нижегородской области

Нижегородский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 8 месяцев 2019 года перевез 3,1 млн тонн грузов, что на 5% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот увеличился на 6%, до 3,3 млрд т-км.



«Филиал постоянно работает над повышением качества предоставляемых услуг, расширяет спектр клиентских сервисов и нацелен на долгосрочное партнерство. Мы развиваем сотрудничество с предприятиями, которые занимаются производством и реализацией нефти и нефтепродуктов, черных металлов, строительных грузов, удобрений и химикатов как в пределах Горьковской магистрали, так по России и за рубеж. Кроме того, в рамках сервисного контракта наращивает погрузку продукции завод «Мордовцемент» (входит в холдинг АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»). Мы со своей стороны оперативно реагируем на рыночные изменения, контролируем своевременность подачи подвижного состава и постоянно взаимодействуем с РЖД для повышения эффективности работы парка», – отметил директор Нижегородского филиала Тарас Залужный.

Максимальную динамику в объемах погрузки продемонстрировали цемент – рост на 28%, до 1,7 млн тонн, строительные грузы – рост на 24%, до 204 тыс. тонн, химические и минеральные удобрения – рост на 37%, до 40 тыс. тонн, химикаты и сода – рост на 13%, до 36 тыс. тонн.

Объем внутрироссийских перевозок увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 2,9 млн тонн. Продукция перевозилась, преимущественно, в пределах Горьковской железной дороги, а также в направлении Октябрьской, Куйбышевской, Московской, Северной и Свердловской магистралей.

Экспортная погрузка выросла на 5%, до 174 тыс. тонн. Основной грузопоток пришелся на Казахстан и Азербайджан. Грузы также следовали в порты для дальнейшей отправки конечным получателям.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 113 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.