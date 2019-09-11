Раз Тыва — и обчелся

ЛДПР и КПРФ отказались признать итоги выборов депутатов Верховного хурала Республики Тыва. Результаты голосования, по которому «Единая Россия» набрала более 80%, они назвали фальсифицированными. Оппозиция заявляет о многочисленных нарушениях в ходе выборов и намерена оспаривать их результаты в суде, а также требовать отставки главы республиканского избиркома. Политологи отмечают, что Тыва традиционно показывает «северо-кавказский» результат на выборах, когда абсолютное большинство получает партия власти при максимально высокой явке избирателей. Они сомневаются, что оппозиции удастся оспорить результаты голосования, даже если они не вызывают доверия.

ЛДПР и КПРФ отказались признавать итоги выборов депутатов Верховного хурала Республики Тыва. «Мы не будем подписывать итоговый протокол, поскольку выборы прошли с такими нарушениями, которые однозначно говорят об их фальсификации»,— сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы РФ от ЛДПР Сергей Натаров. Эксперты говорят о вбросах бюллетеней, незаконном удалении наблюдателей с участков при подсчете голосов, фальсификации протоколов. Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал избирательный процесс в Тыве показухой. «Мы достойно вели кампанию в Республике Тыва, но те результаты, которые сейчас вбиты в систему ГАС „Выборы“, совершенно не соответствуют реальному волеизъявлению граждан»,— сказал он журналистам. Он также отметил, что партия не признает итоги выборов в этом регионе.

Выборы в Верховный хурал Республики Тыва состоялись в единый день голосования 8 сентября. По предварительным данным, «Единая Россия» по партспискам набрала 80,83%, ЛДПР — 7,2%. Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный порог: «Справедливая Россия» — 4,52%, КПРФ — 3,62%, «Коммунисты России» — 2,32%. «Вы четко дали понять, кто у нас заслуживает вашего доверия»,— сказал глава Тывы, единоросс Шолбан Кара-оол в телеобращении к избирателям республики.

«Мы будем доказывать неправомерность проведения избирательной кампании и добиваться привлечения к ответственности тех лиц, которые превратили избирательный процесс в фарс»,— сказал Юрий Афонин. Сергей Натаров рассказал „Ъ“, что партия готовит исковые заявления в суд об отмене итогов выборов, а также заявления в правоохранительные органы по фактам выявленных нарушений: «Юристами ЛДПР собраны все жалобы, написанные в день голосования и подсчета голосов. Жалоб очень много и, по мнению юристов, с серьезными нарушениями на процедуру. Готовится иск в суд». Он также сообщил, что партия готовит обращение в ЦИК РФ об отставке главы избиркома Тывы Олега Фортуны. «Считаю, что глава тувинского избиркома должен быть отправлен в отставку и на него должно быть заведено уголовное дело»,— уверен господин Натаров. Глава республиканского отделения КПРФ Роман Тамоев сообщил „Ъ“, что решения о дальнейших действиях партии будут приняты после подведения официальных итогов голосования.

На этих выборах применялись все возможные схемы — от вбросов до незаконного удаления наблюдателей с участков, сказал „Ъ“ и.о. главы тувинского реготделения ЛДПР Владимир Попов. Протоколы голосования переписывались в пользу партии власти, убежден Сергей Натаров: «Это видно по той разнице, которая есть между протоколами, которые остались у нас на руках, и тем, что мы видели в протоколах на утро 9 сентября». По его словам, за выборами от партии в Тыве следили около 300 наблюдателей, еще более 100 активистов приехали в качестве наблюдателей из Красноярского края и Хакасии. Напомним, что 8 сентября тувинское реготделение партии сообщило, что на границе Красноярского края и Тывы неизвестными на конях был обстрелян автобус с журналистами и наблюдателями. Власти региона сообщили о том, что пассажиры автобуса не входят в список официально зарегистрированных в избирательной комиссии наблюдателей, жалоб и заявлений в органы от пострадавших пассажиров не поступало. Кроме того, по словам и.о. министра внутренних дел Тывы Март-оол Тарначы, на автобусе нет следов огнестрельного оружия.

В избиркоме Тывы сообщили „Ъ“, что официальные итоги выборов еще не подведены: «Комментировать пока нечего. Идет подсчет голосов». Ранее избирком Тывы пожаловался главе ЦИК Элле Памфиловой на действия наблюдателей от ЛДПР, которые мешают участковым избирательным комиссиям при подсчете голосов. «Я срочно прошу направить телеграмму (лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому), на каком основании, нет ли злоупотребления служебным положением. Жестко привлекайте правоохранительные органы, чтобы неповадно было. Нужно обеспечивать права избирателей, а не мешать избирательному процессу»,— сказала Элла Памфилова (цитата по РИА «Новости»).

Политолог Сергей Комарицын считает, что заявления оппозиции о намерении опротестовать итоги выборов в Тыве — часть информационной кампании. «В последние годы ЛДПР показывала неплохие результаты в Хакасии и Красноярском крае, где реально стала „второй партией“, на прошлогодних выборах в горсовет Красноярска победила по партийным спискам (28,12%). Жириновцы рассчитывали закрепить успех и в соседней Тыве. Однако этого не произошло — партия показала скромные результаты. В таких случаях итоги всегда ставят под сомнение. При этом доверия к выборам в Тыве по большему счету никогда не было»,— говорит эксперт. Он отмечает, что Тыва — единственный за Уралом регион, который стабильно показывает «северокавказский» результат. На выборах 2014 года в Верховный хурал «Единая Россия» набрала 83,77% голосов, на выборах президента РФ в 2018 году Владимир Путин получил 91,98% — это самый высокий показатель в стране (Чечня — 91,4%). «Это закрытый регион, где коренное население составляет большинство. Республика маленькая — все друг друга знают, и большое значение в решении всех вопросов, в том числе по выборам, имеют взаимодействия между кланами»,— говорит Сергей Комарицын. Он уверен, что оппозиции не удастся оспорить результаты голосования. «Возможно, будут отменены итоги на отдельных избирательных участках. Однако на общую картину это не повлияет»,— уверен политолог.

Адвокат консалтинговой группы ЮКТ Олег Никуленко отмечает, что суд может отменить решения участковых избиркомов и признать результаты голосования на этих участках недействительными, если, например, есть воспрепятствование наблюдению за проведением голосования и подсчетом голосов избирателей. Однако судебная практика складывается таким образом, что суды отказывают в исках об отмене решений избирательных комиссий об итогах голосования, говорит он.

Оксана Павлова