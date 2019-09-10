«Практикум для предпринимателей в Уфе» 19 сентября Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает на открытую конференцию

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает предпринимателей и юридических лиц на бесплатную конференцию «Практикум для предпринимателей», которая состоится в Уфе в четверг, 19 сентября 2019 года.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 15:00 по местному времени (+2 часа к МСК) в отеле Holiday Inn Ufa, зал «Гафури», по адресу: г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 2. Регистрация участников и приветственный кофе – с 09:30.

Для участия в конференции обязательна предварительная регистрация.

В рамках конференции предприниматели смогут узнать о трендах в маркетинге, секретах продвижения, стратегии развития личного бренда руководителя, а также завести полезные знакомства на сессии нетворкинга.

Участники практикума также получат возможность задать все интересующие вопросы представителям Банка УРАЛСИБ: исполнительному директору Башкирской территориальной дирекции, управляющему филиалом Банка в Уфе Марату Мамлееву, начальнику Управления региональной сети малого бизнеса Альфие Абсалямовой, начальнику Управления дистанционных продаж Департамента развития и продаж малого бизнеса Олегу Глушакову и руководителю направления обучения клиентов Ирине Храмцовой.

Впервые в рамках конференции пройдет круглый стол «Бизнес-разборы», где эксперты-практики проекта рассмотрят несколько вариантов реальных бизнесов, найдут точки их роста и помогут сформировать стратегию развития. Подать заявку на бизнес-разбор можно, отправив письмо на почту univer@uralsib.ru.

Программа мероприятия состоит из нескольких блоков: «Личный бренд», «Маркетинг», «HR». Ожидаются выступления спикеров на следующие темы:

• «Влияние здорового образа жизни на бизнес. Бизнес-зарядка от Фитнес-клуба Re`форма».

• «Личный бренд руководителя. Как определить точки роста в зависимости от типа личности». Спикер – основатель и генеральный директор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект», спикер федеральных конференций Кристина Петрухнова.

• «Чек-лист по персональному бренду». Спикер – персональный бренд-менеджер Элина Тахаутдинова.

• «7 рабочих каналов в диджитал-маркетинге». Спикер – постоянный преподаватель Университета бизнеса УРАЛСИБ, IT-эксперт textback.ru, со-основатель test-drive.club, дипломированный психолог, спикер конференций и мастер-классов по маркетингу Даниил Баженов.

• «Как собрать команду продавцов». Спикер – основатель кадрового агентства komanda.pro Максим Киселев.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.