Гендиректором ПАО «ТНС энерго Кубань» избран Сергей Афанасьев

Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» проголосовал об избрании генеральным директором общества Сергея Афанасьева. Об этом говорится в официальном сообщении компании на Центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Господин Афанасьев также избран председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». Также на данном мерориятии была одобрена сделка по купле-продажи ценных бумаг между ПАО ГК «ТНС энерго» (продавец) и ПАО «ТНС энерго Кубань» (покупатель) на сумму, составляющую 8,36% балансовой стоимости активов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «ТНС энерго Кубань» зарегистрировано в Краснодаре в 1993 году. Уставный капитал общества, основным видом деятельности которого является торговля электроэнергией, 10 млн руб. По итогам второго квартала 2019 года при выручке 28,8 млрд руб., чистая прибыль компании составила 27,3 млн руб.

Дмитрий Михеенко