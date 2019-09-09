Производство авто на GM-АвтоВАЗ возобновлено

Возобновлено производство автомобилей на СП GM-АвтоВАЗ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Ранее работа конвейера на предприятии была прекращена на период со 2 по 6 сентября. Причиной этой меры стало снижение спроса на автомобили Chevrolet Niva. По информации Ассоциации европейского бизнеса, продажи машин за семь месяцев текущего года упали на 46% по сравнению с аналогичным периодом минувшего.

При этом машины продолжали отгружаться в обычном режиме. В настоящее время конвейер работает в штатном режиме.

Георгий Портнов