В Петербурге тушили пожар на площади 600 кв. метров

Рано утром в понедельник, 9 сентября, в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар на территории открытой промышленной зоны. Информация о возгорании по адресу: Лесопарковая улица, д. 40 поступила на пульт дежурного «01» в 04:16, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

По уточненным данным, на площади 600 кв. м происходило горение строительного мусора. Пожару была присвоена категория №1 БИС.

В 07:32 возгорание было локализовано, в 07:37 пожар ликвидирован.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, уточнили в ведомстве спасателей.