Житель Кургана сбежал с бюллетенем с избирательного участка

В Кургане избиратель сбежал с бюллетенем с одного из участков, не проголосовав. Об этом сообщает мониторинговый центр общественной палаты региона.

«Подтвержденных нарушений практически нет, одно нарушение было серьезное - какой-то неадекватный человек схватил бюллетень и убежал», - рассказал председатель общественной палаты Михаил Белоусов.

По словам председателя избирательной комиссии Кургана Александра Якушева, сотрудники участковых избиркомов прошли инструктаж, что делать в подобных случаях:

«в конфликты не вступать, сообщать полиции, что такой-то товарищ вышел».