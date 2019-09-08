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Житель Кургана сбежал с бюллетенем с избирательного участка

В Кургане избиратель сбежал с бюллетенем с одного из участков, не проголосовав. Об этом сообщает мониторинговый центр общественной палаты региона.

«Подтвержденных нарушений практически нет, одно нарушение было серьезное - какой-то неадекватный человек схватил бюллетень и убежал», - рассказал председатель общественной палаты Михаил Белоусов.

По словам председателя избирательной комиссии Кургана Александра Якушева, сотрудники участковых избиркомов прошли инструктаж, что делать в подобных случаях:

«в конфликты не вступать, сообщать полиции, что такой-то товарищ вышел».

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