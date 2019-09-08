Марина Шишкина: В Ломоносове голосуют жители расселенного дома

Глава регионального отделения «Справедливой России» Марина Шишкина сообщила о нарушении, допущенном на избирательном участке № 1716.

По ее словам, избирательная комиссия включила в списки избирателей жильцов расселенного дома, расположенного на улице Михайловская, 47. Председатель УИК Наталья Уколова ситуацию наблюдателям и членам избирательной комиссии с правом совещательного голоса не поясняет, сообщает госпожа Шишкина в Telegram – канале.

Кроме того, глава петербургского отделения «Справедливой России» отмечает, что на территории МО №15 Выборгского района Санкт-Петербурга зафиксировано необычно высокое число заявок на надомное голосование. Только на избирательном участке № 213 было получено около 120 таких заявлений.