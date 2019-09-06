Мусор ни о чем Правительство и прокуратура поспорили о способах освобождения ИП

Правительство Пермского края столкнулось с трудностями при исполнении поручения губернатора об освобождении ИП, работающих на дому, от платы за услуги регионального «мусорного» оператора. По оценке краевой прокуратуры, федеральное законодательство не дает региону права на полное освобождение предпринимателей от платежей. Вместо этого надзорное ведомство предлагает установить льготный тариф. В правительстве считают льготный тариф экономически невыгодным, так как затраты на его администрирование будут выше, чем сумма поступающих платежей.

Депутаты заксобрания обсудили инициативу об освобождении индивидуальных предпринимателей (ИП), работающих по месту жительства, от платы за услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ПКГУП «Теплоэнерго».

Ранее губернатор Максим Решетников поставил краевому правительству задачу освободить ИП, работающих на дому, от необходимости платы за услуги регоператора, так как предприниматели уже платят за данные услуги как физические лица. При этом официально законопроект еще не внесен на рассмотрение заксобрания, обсуждение проходило в формате «нулевого чтения».

«Согласно требованиям федерального законодательства, все юридические лица и ИП, независимо от места регистрации, обязаны заключать договор на вывоз ТКО. Поэтому мы не можем освободить предпринимателей, зарегистрированных на дому, от платы за услугу регоператора, без принятия дополнительных актов на уровне региона»,— обозначил проблему вице-премьер Антон Удальев.

При этом, по словам чиновника, около 3 тыс. ИП (из 65 тыс. ИП, работающих на дому в регионе) уже заключили договоры с ПКГУП «Теплоэнерго». «Некоторые уже даже произвели оплату. Это ряд ИП, которые понимают, что они генерируют больше мусора, чем физические лица»,— отметил вице-премьер. «Среди них есть и те, кто зарегистрирован как ИП, но фактически не ведет никакой деятельности»,— утверждает чиновник. Он заметил, что введение льготы приведет к возникновению выпадающих доходов «Теплоэнерго» в размере 150 млн руб. в год.

К проекту возникли вопросы у краевой прокуратуры. Старший помощник прокурора Вероника Файн заявила, что федеральными законами «не предусмотрено право субъекта на освобождение от платы за произведенные физическими лицами и ИП отходы».

Прокуратура считает, что вместо освобождения от платы стоит установить льготный тариф.

«Пусть он будет меньше на 99%»,— предложила представитель надзорного ведомства. Установление льготного тарифа требует оценки регулирующего воздействия, что приведет к «затягиванию процесса по времени», добавила она.

Антон Удальев возразил, что расходы на разработку и администрирование льготного тарифа значительно превысят сумму платежей.

«Конечно, мы можем установить тариф в одну копейку. Но его надо еще начислять. Администрирование льготного тарифа требует серьезных дополнительных расходов»,— заявил вице-премьер.





«Но если мы примем закон, противоречащий ФЗ, то за этим последует протест прокуратуры»,— подчеркнула депутат Дарья Эйсфельд и предложила внести инициативу об изменении федерального законодательства.

В ответ господин Удальев заметил, что проблема с заключением договоров между предпринимателями и региональным оператором возникла только в Пермском крае. «В большинстве других субъектов ИП заключают договоры, платят и работают»,— отметил вице-премьер. Он добавил, что изменение федерального законодательства может привести к банкротству регоператоров. «Поэтому если обращаться к федеральным законодателям, то нужно тщательно проработать экономическое обоснование»,— отметил Антон Удальев.

Парламентарий Татьяна Миролюбова предложила установить для ИП дифференцированные тарифы, исходя из видов деятельности: «для парикмахеров – один, для IT – другой». «Так мы и федеральный закон не нарушим, и выпадающие доходы у оператора будут меньше»,— поддержал коллегу депутат Виктор Плюснин. По его словам, парламентарии готовы рассмотреть проект в первом чтении на сентябрьском пленарном заседании, «чтобы не было ажиотажа», а потом доработать. Ожидается, что правительство внесет проект в краевой парламент в воскресенье.

Константин Кадочников