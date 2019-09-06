ХК «Сочи» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:2

В первом туре Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) клуб «Сочи» переиграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:2.

Первую шайбу на 38 минуте забил Никита Точицкий, а на третьей минуте финального отрезка Роберт Росен удвоил преимущество команды. На 50-й минуте Шон Коллинз в третий раз поразил ворота «Нефтехимика». Тем не менее, нижнекамцам тоже удалось отправить две шайбы в сетку ворот «леопардов», однако, перевес с счете остался у сочинского клуба.

В настоящее время ХК «Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице КХЛ конференции «Запад» с одной проведенной игрой и двумя очками. В первой пятерке клубы, сыгравшие уже по два раза, - «Витязь», «Динамо-Р», СКА и «Спартак».

Ближайшие встречи клуб «Сочи» проведет с «Динамо» (6 сентября) и с «Ак-Барс» (7 сентября).

Василий Хитрых