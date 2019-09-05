«Бавария» вышла на королевский уровень

Сильнейший футбольный клуб Германии «Бавария» отчитался о рекордных для себя доходах и прибыли в прошлом сезоне. Поступления мюнхенцев, несмотря на то что сезон был для них не самым успешным, превысили €750 млн, а чистая прибыль достигла €52,5 млн. По доходам «Бавария» почти сравнялась с прошлогодними показателями «Реала». Королевский клуб, согласно последнему отчету Deloitte Money League, был первым в мире по этому показателю.

Мюнхенская «Бавария» отчиталась о рекордных для себя доходах и прибыли. Общий доход клуба в прошлом сезоне составил €750,4 млн против €657,4 млн сезоном ранее (рост 14,1%). Рекордной оказалась и чистая прибыль мюнхенцев. Отметим, что «Бавария» на протяжении уже 27 лет неизменно завершает финансовые годы с прибылью. В этот раз она составила €52,5 млн, что сразу на 78% больше, чем за предыдущий отчетный период. Благодаря этому собственный капитал «Баварии» увеличился до €497,4 млн.

Рекордных показателей «Бавария» добилась, несмотря на то что отчетный сезон для нее был не самым успешным. Да, команда вновь, в седьмой раз подряд и 29-й раз в истории, стала чемпионом Германии. Но вот в Лиге чемпионов мюнхенцы выбыли в 1/8 финала. Там они уступили ее будущему победителю «Ливерпулю», который в итоге за победу в турнире получил почти €110 млн, в два с лишним раза больше, чем «Бавария».

Но, как заявил заместитель председателя правления клуба Ян-Кристиан Дрезен, благодаря росту поступлений от реализации прав на телетрансляции и увеличению поступлений от спонсорских контрактов «Баварии» удалось не только компенсировать упущенную выгоду, но и выйти на рекордный уровень. К слову, ранее только одной команде — мадридскому «Реалу» — удавалось за сезон добиваться дохода, превышающего €750 млн. В традиционном отчете Deloitte Football Money League-2019, в котором учтены результаты за позапрошлый сезон, мадридцы в списке наиболее доходных клубов занимали первое место с показателем €750,9 млн. Второй шла «Барселона» — €690 млн, третьим «Манчестер Юнайтед» — €666 млн, а «Бавария» занимала четвертое место.

Однако у впечатляющих финансовых результатов «Баварии» может быть и еще одно помимо роста доходов объяснение. Дело в том, что мюнхенцы в прошлом сезоне почти ничего не потратили на усиление состава. Единственным их приобретением, не считая арендных сделок, был полузащитник Альфонсо Дэвис, купленный у «Ванкувера» за €10 млн. А вот продажи (ключевая среди них — уход Дугласа Косты в «Ювентус» за €40 млн) достигли €84 млн. Для сравнения: минувшим летом «Бавария» купила игроков на €143 млн, а продала на €54 млн. Иными словами, чтобы улучшить свой рекорд, мюнхенцам придется сильно постараться.

Александр Петров