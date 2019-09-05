«Балтийский лизинг» продолжает работу в рамках программы субсидирования спецтехники Минпромторга РФ

Компания «Балтийский лизинг» продолжает принимать заявки на приобретение специальной техники на условиях программы господдержки от Министерства промышленности и торговли РФ. Лизингополучатели, приобретающие специальные машины у аккредитованных компаний, могут получить скидку до 15% на одну единицу техники.

Напомним, «Балтийский лизинг» заключает сделки в рамках профильной программы Минпромторга РФ по субсидированию дорожно-строительной и коммунальной техники с момента ее запуска во второй половине 2017 года. По итогам 2018 года компания профинансировала более 670 таких сделок, в рамках которых клиенты получили скидку по уплате авансового платежа благодаря реализуемым мерам господдержки.

* Скидка в размере до 15% стоимости единицы техники в составе авансового платежа клиента предоставляется за счет бюджетной субсидии. Общий размер бюджетной субсидии ограничен. Предложение действует до 30.11.2019 г. При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, балансодержателя предмета лизинга, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. Предложение не является офертой. ООО «Балтийский лизинг»