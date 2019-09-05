Красцветмет – мировой лидер в производстве 8 драгоценных металлов и изделий из них. Перерабатывает минеральное и вторичное сырье. Компания входит в десятку крупнейших мировых производителей золота, в тройку – по производству платины и занимает первое место в мире по выпуску палладия.
Аффинажный дивизион Красцветмета выпускает драгоценные металлы в слитках, гранулах, порошках и в виде химических соединений. Слитки драгоценных металлов Красцветмета включены в списки Good Delivery («высокое качество поставки») на международных площадках (Лондон, Нью-Йорк, Дубай, Токио, Шанхай). Ювелирный дивизион выпускает цепи и браслеты машинного плетения, является крупнейшим в стране производителем цепей из золота и единственным – из платины. Дивизион технических изделий выпускает продукцию промышленного назначения: каталитические системы, стеклоплавильные устройства, термоэлектродную проволоку, серебряные мишени и лабораторную посуду.
Название – Красцветмет
Отрасль – производство драгоценных металлов
Головной офис – Красноярск, Россия
Адрес сайта – www.krastsvetmet.ru
Начало
Красцветмет — лидер в производстве драгоценных металлов в России и одна из ведущих аффинажных компаний мира. Чтобы стать по-настоящему инновационной компанией и оставаться лидером рынка, необходимо не только постоянно совершенствовать технологии и повышать качество продукта и сервиса, но и создавать условия для привлечения и развития талантливых сотрудников. Одним из способов «управления талантами» стала автоматизация подбора персонала с помощью решения SAP SuccessFactors, в частности его функциональности Recruiting Management.
Ранее ведение подбора персонала осуществлялось в таблицах Excel и в системе E-Staff. Планирование и подбор персонала проводились не на основе расчета численности персонала и текучести кадров, а по спонтанным заявкам менеджеров. Иногда данные заявки на подбор не были согласованы с топ-менеджментом компании, поэтому приходилось расставаться с кандидатами на финальных этапах. Это вредило бренду работодателя и растрачивало зря ресурс рекрутера.
Заявки на подбор формировались в результате личной беседы рекрутера и нанимающего менеджера. При этом данные о кандидатах и работе с ними были неструктурированными. А оценка кандидатов нанимающим менеджером могла быть ошибочной из-за отсутствия централизованной системы для реализации необходимой методологии оценки и ее отражения в IT-системе.
Цель
Перед компанией стояла задача оптимизировать процессы по подбору персонала, повысить вовлеченность участников процесса, создать прозрачную систему подбора персонала и предоставить участникам удобный IT-инструмент.
Реализация
Бизнес и пользователи оценивают систему положительно, так как Recruiting Management является удобным инструментом в работе и составной частью SuccessFactors. Теперь подбор персонала для компании осуществляется в единой системе SAP Recruiting Management. Она предоставляет аналитику по кандидатам и сотрудникам, решения о подборе персонала принимаются более взвешенно. Кроме того, появилась IT-система для управления превентивным рекрутментом.
Решения SAP
SAP SuccessFactors, функциональность SAP Recruiting Management
Как стало
Заявки на поиск кандидатов отныне формируются в системе SuccessFactors и проходят этап согласования через рекрутера, нанимающего менеджера и топ-менеджмент компании. Менеджер и рекрутер получили возможность отслеживать процесс подбора кандидата в реальном времени.
Благодаря объединению процессов в единую систему и внедрению методологии оценки кандидаты оцениваются нанимающим менеджером более объективно. Для этого, в частности, методическое пособие компании для проведения интервью преобразовано в IT-check list для оценки кандидатов внутри системы.
Результат
Реализуемая HR-трансформация привела к изменениям как системы рекрутмента и адаптации, так и корпоративной культуры. Сотрудники стали чаще рекомендовать своих близких, поскольку компания становится все более привлекательным местом работы, а рекрутмент – все более заметным подразделением, которое дружелюбно и системно обрабатывает поступающие резюме. Была поддержана и переведена на управление сквозной HR-системой созданная ранее практика превентивного рекрутмента.
Процесс подбора стал прозрачным для всех участников: рекрутера, руководителя управления персонала, для нанимающего менеджера и вышестоящих руководителей вплоть до генерального директора. Некоторые рекрутинговые процессы были преобразованы.
Ключевые цифры
Кира Тупаева, руководитель направления подбора и адаптации Красцветмета
Мы создали совершенно новый подход к оценке кандидатов. И сейчас принимаем решение исходя из квалификации и потенциала соискателя, а также соответствия нашим корпоративным ценностям
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