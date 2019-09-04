Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский проинспектировал ход реализации пилотных проектов по цифровизации электросетевого комплекса Воронежской области

Фото: Воронежэнерго

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье»* Игорь Маковский совершил рабочую поездку в Воронежскую область, в ходе которой проверил функционирование электросетевого комплекса региона и ход подготовки производственных подразделений филиала «Россети Центр Воронежэнерго» к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Глава компании посетил Новоусманский район электрических сетей (РЭС) Воронежэнерго, где проинспектировал работу служб, подразделений, оценил готовность аварийного резерва, состояние техники и оборудования.

В исполнительном аппарате Воронежэнерго Игорь Маковский провел заседание управляющего совета, на котором познакомил собравшихся с приоритетами деятельности Общества на ближайшую перспективу. Особое внимание Игорь Маковский уделил реализации проектов цифровой трансформации.

«Воронежская область – экономически развитый регион. Его инвестиционная привлекательность во многом зависит от возможности инвесторов получать электроэнергию для действующих предприятий и тех, которые могут появиться в ближайшей перспективе. И цифровизация электросетевого комплекса, которую мы сейчас активно ведем, будет несомненно способствовать повышению качества и надежности энергоснабжения всех потребителей региона», - отметил генеральный директор «Россети Центр».

Заключительную часть визита в Воронежскую область Игорь Маковский посвятил инспекции цифровой подстанции ПС 110 кВ «Спутник», возводимой в Коминтерновском районе города Воронежа. Применение на подстанции автоматизированной системы управления технологическими процессами обеспечит удалённый мониторинг параметров электросети, а также позволит сократить время на обнаружение технологического нарушения и автоматизировать вывод в ремонт силового оборудования подстанции. Ее ввод в эксплуатацию позволит повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей областного центра.

*С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля используют новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку