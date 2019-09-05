Интернет вещей от МТС распространился на Железногорск и города Хакасии

Теперь телеком-оператор расширяет сеть и на малые города

Красноярский филиал МТС расширил сеть интернета вещей по инновационной технологии NB-IoT на Железногорск, Саяногорск и Черногорск. Теперь в этих городах, как и еще в 60 регионах страны, обеспечено сплошное покрытие сети, работающей с автономными умными устройствами – будь то заводской станок или обычный электро- и водосчетчик. Новая технология позволяет оптимизировать мониторинг любой сложной технической системы, снижая затраты и одновременно повышая ее надежность.

О развитии в России общефедеральной сети NB-IoT для интернета вещей МТС заявляла еще в 2016 году, став первым телекоммуникационным оператором, начавшим работу в этом направлении. К сентябрю 2018 года успешные запуски нового стандарта сети от МТС состоялись в 20 городах России, в том числе во всех городах-миллионниках. Технология NB-IoT работает на уже созданных ранее сетях-LTE, однако имеет ряд преимуществ: она обеспечивает повышенную дальность связи, а ее проникающая способность заметно больше, чем у GSM. К тому же приемопередатчик NB-IoT имеет минимальный расход энергии и может без подзарядки работать до 10 лет. Одна базовая станция при этом рассчитана на десятки тысяч подключенных устройств.

Как поясняет директор департамента по работе с корпоративными клиентами филиала МТС в Красноярском крае Александр Чеглыгбашев, NB-IoT позволяет резко снизить затраты на внедрение умных устройств как в бизнес-сфере, так и в госсекторе. Одновременно технология гарантирует повышенную надежность, поскольку ей не требуется широкополосный доступ к сети: для обмена данными между умными машинами достаточно исходящей скорости в 159 Кбит/с. В итоге технология оказалась востребована в самых разных отраслях: в ЖКХ, на транспорте, в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, обеспечении безопасности и так далее.

«Технология NB-IoT не требует прокладки электролиний, интернет-кабелей, устройства способны годами работать практически автономно, посылая сигнал раз в час или раз в день. Это идеальный режим работы для любых датчиков, счетчиков, исключающий человеческий фактор, снижающий вероятность технических сбоев, аварий и прочих ЧП, обеспечивая постоянный контроль качества работы. Эта технология – один из финальных шагов ко всеобщему интернету-вещей, когда практически любой окружающий нас объект (ваши кроссовки или пасущаяся на лугу корова) – будет связан с интернетом», – уверен Александр Чеглыгбашев.

По его словам, затраты на эксплуатацию одного устройства, подключенного к NB-IoT, сегодня не превышают 10–15 рублей в месяц. При этом МТС готова предоставлять региональным бизнесменам sim-карты NB-IoT для тестирования интернета вещей, обеспечив установку под ключ необходимого числа приемопередающих устройств.

До сих пор в Красноярском крае и в Хакасии технология NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) работала на сетях МТС только в столицах двух регионов – Красноярске и Абакане. С сентября этого года новый стандарт связи становится доступен и для предприятий и организаций Железногорска (Красноярский край), Саяногорска и Черногорска (Республика Хакасия). Как поясняют в телекоммуникационной компании, площадки для расширения сети выбраны не случайно: ЗАТО Железногорск с его наукоемкими градообразующими предприятиями является одним из региональных центров инноваций и современных технологических решений. В Саяногорске и Черногорске расположены крупные промышленные предприятия, где современная и сверхнадежная система обмена данными может быть востребована в первую очередь.

В целом по стране NB-IoT от МТС сегодня доступна в 62 регионах России – в основном в административных центрах, но до конца этого года компания накроет интернетом вещей десятки менее крупных населенных пунктов.