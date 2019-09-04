IKEA обратилась в полицию, заподозрив топ – менеджера в коррупции

Представители шведской корпорации ИКЕА прокомментировали задержание руководителя регионального проекта «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» Сергея Голубева. В корпорации заявили, что сами обратилась в полицию, заподозрив в коррупции своего сотрудника. В настоящее время разногласия между строительной компанией «ЭТУ» и Ingka Centres урегулированы.

Напомним, что топ –менеджер был задержан 28 августа во время получения 14 млн рублей от руководителя компании «ЭТУ». В отношении него возбуждено дело по ч.8 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп).