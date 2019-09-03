РосдорНИИ предложил создать легкорельсовый транспорт в Воронеже к 2035 году

Мэрией Воронежа озвучены отдельные предложения РосдорНИИ по расположению линий легкорельсового транспорта (ЛРТ) в рамках разработки комплексной схемы организации дорожного движения в городе до 2032 года. При этом в горадминистрации отметили «предварительный характер» разработок. Линии ЛРТ, которым власти заменили проект метро, могут пройти по правому берегу из центра по Московскому проспекту в район аэропорта. К этой ветке должны стыковаться маршруты транспорта по улице Хользунова и бульвару Победы. Отдельные ветки предлагается направить в центр по улице 9 января и из Советского района — по улицам Героев Сибиряков, Южно-Моравской и Ворошилова. На левом проектировщикам видится одна линия от микрорайона Машмет до Отрожки, пролегающая по Ленинскому проспекту, улицам Богдана Хмельницкого, Лебедева и Новосибирской. Правый и левый берега города предлагается соединить ЛРТ по ВоГРЭСовскому и Северному мостам. В центре линии планируется расположить на проспекте Революции, улицах Кирова, Кольцовской, 20-летия Октября, Плехановской и Ленина. Строить систему ЛРТ предполагается тремя этапами с 2023 по 2035 годы. Какие линии могут быть включены в каждый из этапов, не раскрывается.

Подробнее о проекте ЛРТ в столице Черноземья читайте в материале ''Ъ'' «Воронежское ''метро'' завязывают на пяти узлах».

Сергей Калашников