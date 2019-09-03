03 сентября, вторник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Красноярский экономический форум переедет в Нижегородскую область

Форум нацпроектов может пройти в Нижнем Новгороде в 2021 году.

от

Правительство России собирается с будущего года «переформатировать» один из самых крупных бизнес-форумов в стране, который уже 15 лет проводится в Красноярске, и найти для него новую локацию.




Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил вместо Красноярского экономического форума организовывать форум национальных проектов, который будет проводиться ежегодно, но в разных регионах.

Соответствующее обращение уже рассмотрено и одобрено премьером Дмитрием Медведевым.

Эксперты поддерживают предложенный формат и считают, что для обсуждения прикладных вопросов реализации нацпроектов нужен межрегиональный форум. В частности, нужна дискуссия о методах привлечения частного бизнеса к выполнению поставленных в рамках нацпроектов задач.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Перевозчики ждут от Нижегородской области преференций Грузовые компании просят у облправительства льготы по транспортному налогу.
Крупная сеть пиццерий выкупает филиалы у нижегородских партнеров Это происходит на фоне недовольства франчайзи.
«Территория РИТМА» проходит в Нижегородской области В международном предпринимательском форуме принимают участие 110 бизнесменов.
Нижегородцы выберут на что потратить областные деньги Власти указали на проекты, за которые можно проголосовать, чтобы их профинансировали.
В Дзержинске создадут особую экономическую зону Инвесторы получат налоговые и таможенные преференции.
Собачье сердце Зоозащитники хотят наказать нижегородцев, которые лечились от туберкулёза мясом щенков.
Профиль пользователя