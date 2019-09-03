Красноярский экономический форум переедет в Нижегородскую область Форум нацпроектов может пройти в Нижнем Новгороде в 2021 году.

Правительство России собирается с будущего года «переформатировать» один из самых крупных бизнес-форумов в стране, который уже 15 лет проводится в Красноярске, и найти для него новую локацию.









Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил вместо Красноярского экономического форума организовывать форум национальных проектов, который будет проводиться ежегодно, но в разных регионах.

Соответствующее обращение уже рассмотрено и одобрено премьером Дмитрием Медведевым.

Эксперты поддерживают предложенный формат и считают, что для обсуждения прикладных вопросов реализации нацпроектов нужен межрегиональный форум. В частности, нужна дискуссия о методах привлечения частного бизнеса к выполнению поставленных в рамках нацпроектов задач.