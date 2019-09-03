Оператор удвоил мобильный трафик

В нынешнем году объем интернет-трафика, переданного в сети ПАО МегаФон в Сочи увеличился вдвое. На рост передачи данных влияют сразу несколько факторов: безлимитный интернет на большинстве популярных тарифов, растущая потребность абонентов в удобных цифровых сервисах, проникновение 4G-устройств и переход абонентов в скоростные сети LTE, а также широкое покрытие со стабильно высокими скоростями интернета, которые позволяют оставаться в сети дольше. Об этом сообщил директор сочинского регионального отделения компании Игорь Ионов на пресс-конференции, посвященной работе оператора во время музыкального фестиваля LiveFest Summer 2019 в Розе Хутор.



Сегодня покрытие сигналом территорий Сочи и Красной поляны обеспечивают более 1350 базовых станций МегаФона; более 400 из них поддерживают стандарт мобильной передачи данных четвертого поколения LTE-Advanced, сообщил на встрече со СМИ директор сочинского регионального отделения МегаФона Игорь Ионов. Базовые станции, по его словам, подключены к фиксированной сети передачи данных общей протяженностью более 1 тыс. км, 90% которой приходится на оптоволоконные линии связи.

«Портрет абонента меняется: он активнее использует цифровые сервисы, базой для развития, которых и является мощная сеть, обеспечивающая высокоскоростной мобильный интернет-доступ, - заявил Игорь Ионов. - На данный момент активно пользуются интернетом более 50% наших абонентов. Среднее потребление трафика одним абонентом компании в зоне ответственности сочинского отделения составляет 11 Гбайт в месяц».

Среди важных тенденций использования услуг мобильной связи эксперт отметил также тот факт, что за последний год объем скачанных абонентами данных практически сравнялся с объемом данных, отправленных ими через интернет другим пользователям, в соцсети, на облачные платформы и т. д. Происходит это за счет того, что абоненты все активнее делятся тяжелым контентом.

«В прошлом году во время LiveFest Summer, телекоммуникационным партнером которого выступает компания, наши абоненты из числа посетителей фестиваля передали почти 500 Гбайт фото и видео. При этом даже в моменты пиковых нагрузок на сеть скорость интернет-доступа не падала ниже 13-15 Мбит/с», - сообщил Игорь Ионов. По информации оператора, в этом году трафик на фестивале вырос более чем в 3 раза и составил 1,7 Тб.

Игорь Ионов добавил, что у МегаФона есть большой опыт обеспечения услугами связи массовых мероприятий. Оператор выступал одним из генеральных телеком-партнеров сочинской зимней Олимпиады 2014 года — тогда компания создала масштабную инфраструктуру мобильной связи. Также МегаФон стал якорным провайдером на сочинском стадионе «Фишт» при его подготовке к проведению матчей чемпионата мира футболу в 2018 году: именно на базе его инфраструктуры строили сети на территории стадиона другие операторы связи.

«Подготовка к массовым мероприятиям требует оценки емкости сети, по итогам которой мы либо проводим ее тюнинг, либо наращиваем мощности, - объяснил Игорь Ионов. - В этом году незадолго до LiveFest Summer мы закончили крупный технический кейс на курортах Красной Поляны, включив технологию LTE-Advanced на 39 объектах связи. Это позволило предоставить организаторам 14 интернет-каналов с пропускной способностью от 6 до 200 Мбит/с».

Помимо развития сети передачи данных, МегаФон реализует в Сочи ряд других инфраструктурных проектов. Крупнейший из них - «Безопасный город», старт которому был дан в преддверии Олимпиады-2014. В рамках этого проекта оператор установил на территории города около 1,5 тыс. камер видеонаблюдения. В нынешнем году компания по заказу администрации города обновила программную платформу сочинского «Безопасного города», расширив его функционал. В частности, увеличилось количество критериев, по которым система видеоаналитики ищет людей, автомобильные номера и предметы.