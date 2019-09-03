Новороссийский производитель обуви «ВетАнна» сообщил о предбанкротном состоянии

Компания «ВетАнна», реализующая на базе новороссийской ГК «Брис-Босфор» инвестиционный проект по запуску производства кожаной обуви, обратилась к властям Новороссийска и Краснодарского края с просьбой оградить предприятие от банкротства. Об этом на одном из совещаний в мэрии города-героя озвучил глава муниципалитета Игорь Дяченко, пишет «Новороссийский рабочий».

По данным издания, в создание производство было инвестировано более 700 млн руб., однако запуск новой фабрики, на которой собирались шить больше 32 млн пар обуви в год, назначенный на конец 2018 года, до сих пор не произошел.

«Реализация проекта по увеличению объема серийного производства обуви эконом-класса на крупнейшей российской обувной фабрике будет способствовать замещению дорогого импортного товара более доступной, качественной отечественной обувью. Поддержка Фондом нашего проекта позволит нам быстро реализовать данную задачу», - заявлял ранее заместитель генерального директора ООО «ВетАнна» Виталий Чобану.

По информации краевого Фонда развития предпринимательства, предприятии. был предоставлен льготный заем в размере 300 млн руб. Планировалось, что на производстве будет создано 233 рабочих места, объем выручки составит 22,6 млрд руб., а налоговые поступления в бюджет достигнут 703 млн руб. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ВетАнна» зарегистрировано в Новороссийске в 2014 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. как предприятие по производству обуви. 100% доли в УК принадлежит Татьяне Лужиной, совладелице (72,26%) ООО «Брис-Босфор» и (30%) ООО «Орион-Торг». Последние финансовые результаты «ВетАнны» опубликованы за 2017 год, когда компания показала убыток 22 млн руб.

Дмитрий Михеенко