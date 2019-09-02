В Адыгее открыли движение на мосту через реку Белая

Вчера, 1 сентября, в Адыгее открыли рабочее движение по мосту через реку Белую на федеральной трассе А-159 (подъездная дорога от Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику). На объекте были завершены основные строительно-монтажные работы по капремонту, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

В настоящее время ведутся работы под мостом, а также идет благоустройство обочин и территории вокруг объекта. Завершить все работы планируется в октябре 2019 года.

В ведомстве уточняют, что мост через реку Белую был построен в 1969 году. 5 октября 2018 года он был закрыт на капитальный ремонт. Существующее железобетонное пролетное строение было заменено на нем на металлическое коробчатое, неразрезное, с монолитной плитой проезжей части. Оно состоит из трех объемных блоков полной заводской готовности, объединенных между собой поперечными балками.

Дмитрий Михеенко