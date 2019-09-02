Мэр Златоуста досрочно ушел в отставку

Глава Златоуста Вячеслав Жилин покидает свой пост. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Сегодня я принял решение о сложении полномочий главы Златоустовского городского округа. Учитывая ситуацию, которая складывается сегодня в городе, считаю, что это самое оптимальное решение. Для меня это осознанный и взвешенный шаг. Ради будущего Златоуста, ради его развития. Ради дальнейшей стабильной работы. Думаю, что это хороший вариант перезагрузки муниципальной власти»,– заявил господин Жилин. Также он призвал горожан прийти на выборы 8 сентября и «отдать свой голос за наше стабильное будущее, за будущее нашего города».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на прошлой неделе врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Златоуст предложил провести опрос горожан по вопросу о доверии мэру, который планировалось организовать на избирательных участках 8 сентября.

Вячеслав Жилин руководит Златоустом с 2012 года. В мае 2017-го был избран на второй пятилетний срок посредством конкурсного отбора.