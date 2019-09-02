Помощь и содействие инвесторам

В Самарской области ведется активная работа по развитию малого и среднего бизнеса. Мероприятия и проекты реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Главные целевые показатели нацпроекта — увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе и индивидуальных предпринимателей, расширение долю сектора в несырьевом экспорте, увеличение банковского кредитования и закупок со стороны государственных компаний.



Специализированный институт развития для решения задач помощи инвесторам и предпринимателям — Агентство по привлечению инвестиций Самарской области (НО «АПИ») — осуществляет взаимодействие с инвесторами по принципу «одного окна», подбор партнеров в соответствии с приоритетами деятельности компаний, инвестиционный консалтинг и содействует инвесторам в реализации инвестиционных проектов.

НО «АПИ» является помощником для инвесторов, оказывая им содействие на всех стадиях реализации проектов. В качестве преференций для бизнеса используются различные формы господдержки, которые отражены в региональном инвестиционном законодательстве.

В 2019 году общая сумма инвестиционных проектов, реализацию которых сопровождает НО «АПИ», превысила 130 млрд руб. В режиме «одного окна» агентство взаимодействует с инициаторами новых и операторами уже реализуемых инвестпроектов. Партнерам НО «АПИ» оказывает организационную и информационную поддержку, проводит консультации по различным аспектам реализации инвестиционных проектов на территории Самарской области, в том числе по вопросам оказания мер государственной поддержки, готовит заключения по инвестпроектам для территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), действующих в регионе. Число резидентов ТОСЭР «Тольятти» уже достигло 50, что является рекордным показателем в стране. В феврале текущего года статус ТОСЭР был присвоен Чапаевску, сюда планируется привлечь порядка 5 млрд руб. инвестиций.

«Наша задача превратить рабочие процессы в динамичную живую среду, которая будет максимально нацелена на решение задач, стоящих перед агентством, а именно, обеспечить инвесторам, работающим на территории Самарской области, наиболее благоприятный режим при запуске и последующем развитии инвестиционных проектов. Для этого мы и внедряем в свою работу наиболее эффективные технологии. Выявляя инвестиционные ниши в региональной экономике, мы используем возможности всех промышленных площадок на территории региона. Мы сопровождаем инвестора на каждой стадии реализации проекта, содействуя ему и решая инфраструктурные и административные вопросы», — отметил исполнительный директор НО «АПИ» Сергей Никитин.

Инфраструктура для развития бизнеса в Самарской области представляет собой различные промышленные парки, технопарк «Жигулевская долина», ОЭЗ «Тольятти», территории опережающего социально-экономического развития. В управлении АО «ПромПарки» находятся индустриальные парки «Преображенка», «Чапаевск». В июне текущего года также подписано распоряжение о создании промышленного парка на территории поселка Новосемейкино рядом с Самарой. При полной загрузке резидентами эти индустриальные парки, созданные по инициативе регионального правительства, образуют рабочие места для нескольких тысяч жителей области.

«Индустриальный парк — это удобная площадка для размещения современного и высокотехнологичного производства. Туда подключены все необходимые коммуникации. Для успешной реализации нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы " в Чапаевске и Новосемейкино будут построены производственные корпуса, которые будут сдаваться в аренду на льготных условиях предприятиям малого и среднего бизнеса», — рассказал заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Олег Майоров.

В ИП „Преображенка“ на сегодняшний день работают 12 резидентов, которые создали более 3,5 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций превысил 5,2 млрд руб., общая сумма уплаченных в федеральный и региональный бюджеты налогов превысила 3,5 млрд руб. Промышленный парк, расположенный вблизи Самары, популярен у инвесторов. Распоряжением губернатора территория парка будет расширяться, управляющей компании АО „ПромПарки“ был передан земельный участок площадью 47 га. На текущий день идет процесс перевода функциональной зоны „Зона сельскохозяйственного использования (Сх)“ на зону „Зона производственного использования (П)“. В планах передача следующей площадки площадью 230 га.

Получение Чапаевском статуса ТОСЭР влечет за собой особые преференции для промышленных предприятий. На данный момент якорным резидентом ИП „Чапаевск“ является компания „Кнауф“, ее завод был введен в эксплуатацию в прошлом году. Объем инвестиций превысил 1,8 млрд руб. Сейчас предприятие работает в трехсменном режиме. Дальнейшее расширение производства зависит от постройки ветки, соединяющей завод с федеральной железнодорожной сетью. Железнодорожная магистраль проходит на расстоянии 1 км от предприятия.

„На каждый выделенный из государственного бюджета рубль резиденты промпарков ‚Преображенка‘ и ‚Чапаевск‘ вложили 12 руб., что является отличным показателем. Для инвестора удобно и выгодно приходить на площадку с готовой инфраструктурой. Привлекательными являются и различные налоговые льготы“, — заявил генеральный директор АО „ПромПарки“ Сергей Евсеев.