В Перми обсудили ситуацию с льготной ипотекой для молодых семей

Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин принял участие в круглом столе, посвященном теме предоставления многодетным семьям ипотечного займа под 6%. В обсуждении приняли участие депутат Государственной Думы Игорь Сапко, председатель организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова, заместитель министра социального развития Пермского края Марина Визе, представители застройщиков.

По словам Юрия Уткина, в национальном проекте «Демография» ипотечное кредитование семей, имеющих двух и более детей, по ставке 6% годовых, является одним из инструментов финансовой поддержки. Игорь Сапко напомнил, что для семей с детьми большое значение имеет информирование о том, какие льготы и права предоставляет им государство. Одной из таких мер поддержки является льготная ипотека. «Несмотря на то, что ипотека стала массовым механизмом улучшения жилищных условий, существуют и определенные проблемы при ее получении. Как сообщает Минфин РФ, банки в обход существующего законодательства навязывают клиентам дополнительные услуги при выдаче льготной ипотеки. Проблемой в реализации программы также являются необоснованные отказы банков», – заявил парламентарий.

«Льготная ипотека под 6% – это хорошая поддержка при покупке жилья, однако сегодня не все семьи могут воспользоваться этой программой. Это обусловлено тем, что такая ипотека предоставляется только семьям, у которых второй и последующий ребенок родился после 1 января 2018 года. Также немаловажным условием является приобретение жилья в новостройке, однако тут мы сталкиваемся с проблемой отсутствия новостроек в некоторых муниципальных образованиях Пермского края, а также с разницей примерно в 1,5 млн руб. в цене с вторичной недвижимостью. Таким образом, получается, что эти семьи не попадают под действие данной программы», – поделилась своим видением ситуации Ирина Ермакова, обобщив опыт мониторинга мнений среди многодетных семей.

По итогам обсуждения участники круглого стола договорились сформировать предложения по корректировке условий предоставления льготной ипотеки и направить их в Государственную Думу.