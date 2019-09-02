Показатели отраслей, на которые приходилось более 70% всех капвложений в экономике РФ в первом полугодии 2019 года (млрд руб.)

|
|
|Объем капвложений
|Объем финансовых вложений
|Объем прибыли до налогообложения
|Рентабельность продаж (%)
|Добыча нефти и газа
|850,9
|4056,8
|1400,2
|35,8
|Операции с недвижимостью
|295,5
|2736,3
|118,1
|12,9
|Складское хозяйство
|288,3
|2560,4
|308,3
|17,2
|Электроэнергетика
|226
|3113,3
|427,7
|14,1
|Трубопроводный транспорт
|223,5
|994,6
|164,9
|13,2
|Телекоммуникации
|203,7
|889,1
|162,8
|18,9
|Производство химических веществ
|196
|848,4
|365
|28,6
|Производство нефтепродуктов
|174,5
|4361,1
|592,2
|9,4
|Научная и техническая деятельность
|173,9
|16050,4
|274,6
|9,8
|Сельское хозяйство
|168,2
|691,6
|112,8
|16,7
|Железнодорожные грузовые перевозки
|151,7
|303
|112,5
|12,9
|Торговля
|145,1
|19419,8
|1613
|6,5
|Строительство
|132,1
|1514
|58,8
|6
|Производство металлургическое
|131,5
|4060,4
|666,2
|22,7
|Сухопутные пассажирские перевозки
|121,2
|52,6
|-19,8
|-17,6
|Добыча металлических руд
|109,2
|622,7
|303,7
|70,2