02 сентября, понедельник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Показатели отраслей, на которые приходилось более 70% всех капвложений в экономике РФ в первом полугодии 2019 года (млрд руб.)

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2
Объем капвложений Объем финансовых вложений Объем прибыли до налогообложения Рентабельность продаж (%)
Добыча нефти и газа 850,9 4056,8 1400,2 35,8
Операции с недвижимостью 295,5 2736,3 118,1 12,9
Складское хозяйство 288,3 2560,4 308,3 17,2
Электроэнергетика 226 3113,3 427,7 14,1
Трубопроводный транспорт 223,5 994,6 164,9 13,2
Телекоммуникации 203,7 889,1 162,8 18,9
Производство химических веществ 196 848,4 365 28,6
Производство нефтепродуктов 174,5 4361,1 592,2 9,4
Научная и техническая деятельность 173,9 16050,4 274,6 9,8
Сельское хозяйство 168,2 691,6 112,8 16,7
Железнодорожные грузовые перевозки 151,7 303 112,5 12,9
Торговля 145,1 19419,8 1613 6,5
Строительство 132,1 1514 58,8 6
Производство металлургическое 131,5 4060,4 666,2 22,7
Сухопутные пассажирские перевозки 121,2 52,6 -19,8 -17,6
Добыча металлических руд 109,2 622,7 303,7 70,2

Источник: Росстат.



Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя