«Золотую сотню» энергетиков назвали в Челябинске

В Челябинске состоялась церемония закрытия организованного группой «Россети» Всероссийского съезда энергетиков, в ходе которой были объявлены 102 победителя первого в истории конкурса для специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики».

В течение месяца более 1800 руководителей районов электрических сетей и аналогичных им подразделений со всей России демонстрировали свои теоретические знания и практические навыки, выполняя различные задания онлайн и «на земле». Были проведены дистанционные оценочные мероприятия, технический аудит 38 районов электрических сетей Челябинской области и решение кейсов по ключевым направлениям развития современной электроэнергетики,

Выступая на закрытии, Министр энергетики РФ, Председатель Совета директоров компании «Россети» Александр Новак приветствовал проведение подобных мероприятий и подчеркнул их особую важность для всей страны: «Ни для кого не секрет, что энергетика – это основа современной экономики. Отрасль быстро меняется под влиянием современных технологий и очень приятно, что компания «Россети» в дополнение к цифровой трансформации сетевой инфраструктуры инвестирует и в развитие необходимых компетенций персонала. Хочу поздравить всех участников конкурса «Лидеры энергетики» и, конечно, победителей. Уверен, вы внесете значительный вклад в укрепление и светлое будущее России!»

Врио Губернатора Челябинской области Алексей Текслер отметил важность для региона проведения первого исторического съезда специалистов и руководителей электросетевого комплекса страны именно здесь. «У нас в области хорошо развитая энергосистема с собственной генерацией и электросетями. Но никогда, а особенно в век распространения стремительно меняющих окружающий мир технологий, нельзя останавливаться на достигнутом. Мы обязательно продолжим развитие сетевой инфраструктуры региона и консолидацию электросетевых активов на базе группы «Россети», чтобы повсеместно обеспечивать надежное и качественное электроснабжение всех потребителей».

Глава группы «Россети» Павел Ливинский сообщил о принятом решении проводить подобные мероприятия один раз в два года для обмена опытом и идеями не только внутри группы «Россети», но и с коллегами из других территориальных сетевых организаций: «То, что мы смогли открыто пообщаться и друг с другом, и представителями компаний, не входящих в «Россети», - это и есть главная победа каждого участника конкурса, всей электроэнергетики, всей России. Поздравляю всех с окончанием столь важного для нашей отрасли мероприятия. Вместе мы решим абсолютно любые задачи!»

Церемония вручения наград победителям завершила работу первого Всероссийского съезда энергетиков.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт•ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.