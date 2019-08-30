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На Кубани в развитие образования в текущем году вложено более 90 млрд рублей

В Краснодарском крае объем финансирования образования в 2019 году составил 91,5 млрд руб., что на 11% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба администрации края. За последние четыре года в регионе построено 26 школ, еще 10 школ строится в этом году, заявил в ходе совещания научно-педагогической общественности Кубани глава края Вениамин Кондратьев.

Больше всего нехватка школ ощутима в Краснодаре и в Сочи. Второго сентября в краевом центре заработают четыре новые школы, также будет открыта школа в Приморско-Ахтарске, в поселке Южном Динского района и в Славянске-на-Кубани. По оценке губернатора, в регионе сохраняется дефицит мест в школах, но глава края позитивно оценил изменения в сфере образования. «Снижать темпы по созданию новых учебных мест мы не намерены», – отметил Вениамин Кондратьев.

Анна Перова, Краснодар


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