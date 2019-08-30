Завершено строительство второго этапа дороги к аэропорту «Платов»

Работы по созданию новой очереди «Подъезда к аэропорту «Платов» закончилось на три месяца раньше запланированного срока. Теперь движение осуществляется по четырем полосам, что обеспечит повышенную безопасность водителей и пассажиров



Стоимость строительства второго этапа дороги к «Платову» составила 1,4 млрд рублей. Деньги выделены из областного бюджета. Для сравнения: на первый этап понадобилось 3,7 млрд рублей.

«На новом участке построены три моста, два путепровода и две транспортные развязки», - рассказал руководитель подрядной организации, генеральный директор АО «Донаэродорстрой» Сергей Зубанов. На протяжении всей дороги также организовано освещение; все разделено металлическим барьерным ограждением», – отметил он. Также господин Зубанов заявил, что гарантия на верхний слой дорожного покрытия составляет четыре года, на нижние слои – шесть лет.

Губернатор Василий Голубев, побывавший на завершенном объекте, оценил проделанную дорожниками работу и проехал по магистрали за рулем автомобиля. «Второй этап строительства дороги поставил точку в создании современной трассы к ростовскому аэропорту. Подрядчику удалось выполнить работы на три месяца раньше срока. Ростовская область, ее гости получили автодорогу, которая соответствует требованиям безопасности и надёжности дорожного движения, подчеркнул глава региона. - Она также отвечает интересам экономики области, обеспечивая дальнейшее развитие АК «Платов».

Губернатор также подчеркнул, что на этом дорожные работы на «Подъезде к аэропорту «Платов» не заканчиваются. По его словам, необходимо также сделать путепровод и развязку на пересечении с федеральной трассой на Таганрог. «Такая задача поставлена перед строителями. Министерство транспорта уже занимается вопросами создания полноценного проекта», – пояснил глава региона.