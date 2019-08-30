Банк подал иск о банкротстве «Тролзы» из-за долга в 189,62 млн рублей

АО «АБ «Россия» требует признать банкротом энгельсское ЗАО «Тролза». Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Саратовской области 29 августа. К рассмотрению оно пока не принято. Сумма исковых требований составляет 189,62 млн руб.

Напомним, производитель троллейбусов испытывает финансовые и производственные трудности с конца 2018 года. В январе этого года на предприятии был введен режим простоя, который неоднократно продлевался. Последний раз – до 31 августа. В начале года также был арестован по подозрению в даче взятки налоговому инспектору генеральный директор Иван Котвицкий. Перед работниками образовались долги по зарплате, часть из сотрудников пошла под сокращение.

Марина Ковалева