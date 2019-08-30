В Татарстане сегодня празднуют День республики

Сегодня, 30 августа, в Татарстане отмечают День республики.

Праздник был учрежден в 1990-м году в связи с принятием декларации и госсуверенитета Татарстана. По этому случаю в республике сегодня выходной день. Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей региона с праздником и "пожелал им «доброго здоровья, счастья и благополучия». Однако в поздравлении не упоминается повод для праздника.

Одновременно в Казани и в ряде городов республики отмечается День города. В Казани в связи с этим запланированы концерт в исполнении звезд татарской и российской эстрады у Чаши, фестиваль современной татарской культуры Tat Cult Fest в Казанском кремле, оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень» на площади перед Дворцом земледельцев и праздничный салют.

"Ъ-Казань"