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Назначен новый начальник управления Минюста по Курганской области

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков представил членам региональных органов исполнительной власти, правоохранителям и депутатам областной думы нового начальника управления Министерства юстиции Зауралья. Им стал Роман Емполов, который до этого занимал должность заместителя главы ведомства, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Служебное удостоверение господину Емполову вручил прибывший для его представления директор департамента государственной службы и кадров Минюста РФ Олег Вавилов.

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